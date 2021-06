La compagnie pétrolière Mazarine toujours bloquée.... par’une seule personne

Communiqué de Presse -

Le feuilleton du blocage de la production de la compagnie pétrolière Mazarine Energy continue de plus belle à Kébili à cause d’une seule personne, et ce, malgré les pertes colossales subies quotidiennement non seulement par cette société mais surtout par l’Etat Tunisien qui enregistre un manque à gagner d’environ 75 000 dollars par jour.Et le comble c’est que tout le monde continue à regarder ailleurs, bien que la compagnie bloquée ait officiellement fermé son site de production à El Fawar et évacué son personnel depuis une dizaine de jours, à cause du comportement de son ex-employé et des membres de sa famille qui le soutiennent.Cet ex-employé,licencié pour de graves écarts disciplinaires, organise depuis deux semaines un sit-in anarchique avec quelques-uns de ses proches devant les portes du site de la société Mazarine Energy à El Faouar bloquant tout accès et interdisant l'évacuation des quantités de produits (gaz et pétrole).Il réclame sa réintégration dans la compagnie ou son recrutement immédiat par le ministère de l’Enseignement en tant qu’enseignant !Toutes les démarches entreprises par les responsables locaux pour débloquer cette incroyable situation et faire raisonner l’assaillant se sont avérées jusqu’à présent vaines, bien qu’une promesse de recrutement au début de la prochaine année scolaire lui ait été faite.Entre-temps la plainte pénale déposée contre l’assaillant est demeurée jusqu’à présent sans suite car certains responsables locaux se soucient beaucoup plus de la paix sociale que des pertes subies par le pays.