30% des PC en Tunisie fonctionnent encore sous Windows 7, un système d’exploitation obsolète

Communiqu de Presse -

Bien que le systme dexploitation continue de fonctionner correctement, il peut tre la cible de cyberattaques sil nest plus pris en charge par le fournisseur. En effet, en labsence de mises jour de patchs de scurit, des vulnrabilits subsistent offrant aux hackers des opportunits supplmentaires daccder au systme. Par consquent, une mise jour du systme dexploitation est essentielle pour protger efficacement son PC ou rseau dentreprise.En Tunisie, 33,4% des particuliers, 24,4% des PME et 41,1% des TPE continuent dutiliser Windows 7. Les TPE ne disposent pas dquipes informatique internes ddies leur cyberscurit, or un peu plus du tiers (41,1%) dentre elles sont encore quipes de cette version obsolte et doivent donc plus que jamais sassurer que leur OS est jour. A lheure actuelle, les entreprises peuvent encore bnficier dun support tendu et payant de la version 7, mais cela implique des cots supplmentaires pour une offre qui sera limite dans le temps[1].Ltude Kaspersky montre galement que seul un faible pourcentage (moins de 1 %) de consommateurs et dentreprises utilisent encore sur des systmes dexploitation plus anciens tels que Windows XP et Vista, dont le support a respectivement pris fin en 2014 et 2017. A lchelle mondiale, prs dun quart (24 %) des utilisateurs continuent excuter un systme dexploitation Windows obsolte qui nest plus pris en charge par lditeur[2], contre 31 % en Tunisie, un pourcentage moins lev que les autres pays de la Rgion comme le Maroc et lAlgrie mais qui reste quand mme trop important, pour la scurit des utilisateurs.Fort heureusement, 72 % des utilisateurs dans le monde sont quips de Windows 10 (uniquement 63,5 en Tunisie), la version la plus rcente et la plus scurise de Microsoft Windows.Pour beaucoup, les mises jour du systme dexploitation peuvent tre perues comme une contrainte. Mais elles ne sont pas seulement l pour corriger les erreurs ou proposer la toute dernire interface. Elles permettent dintroduire des correctifs pour les bugs pouvant crer des portes drobes potentielles pour les cybercriminels. Mme lorsquun utilisateur est vigilant et a le sentiment dtre suffisamment protg en ligne, la mise jour du systme dexploitation est un lment essentiel de scurit qui ne doit pas tre nglig, indpendamment de la prsence dune solution de scurit tierce. Si le systme dexploitation est obsolte, il nest plus en mesure de recevoir de mises jour. Nous pouvons faire le parallle avec une maison qui tombe en ruine : inutile dinstaller une nouvelle porte, mieux vaut rechercher une maison ! La mme attitude doit tre de mise lorsquil sagit dassurer la scurit dun systme dexploitation et de ses donnes , commente Oleg Gorobets, Senior Product Marketing Manager, Kaspersky.Connatre les risques d'un systme d'exploitation en fin de vie est un bon dbut et ragir en connaissance de cause est essentiel. Ainsi, pour protger les utilisateurs et les organisations, Kaspersky recommande :Dutiliser une version jour du systme dexploitation et de sassurer que la fonction de mise jour automatique soit active.Si la mise niveau vers la dernire version du systme dexploitation nest pas possible, les entreprises doivent prendre en compte ce vecteur dattaque dans leur modle de scurit et sparer les nuds vulnrables du reste du rseau. Kaspersky Embedded Systems Security peut accompagner les entreprises dans cette dmarche en leur permettant dexploiter un systme dexploitation aussi ancien que Windows XP SP2 fonctionnant sur des systmes avec peu de spcificits.Dutiliser des technologies de prvention dexploits, telles que Kaspersky Security Cloud, Kaspersky Endpoint Security for Business et Kaspersky Small Office Security qui aident rduire le risque dexploitation des vulnrabilits non patches dans les systmes dexploitation obsoltes (Windows 7 et versions plus anciennes).