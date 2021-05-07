مجلس نواب الشعب: تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل المجلس

أشرفت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 07 ماي 2021 على اجتماع خلية الازمة، الذي انعقد حضوريا وعبر التواصل عن بعد .وخصّص هذا الاجتماع للنظر في تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر. اثر تفشي فيروس كوفيد -19ووافقت خلية الازمة بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين على هذا التجديد.يذكر أن خلية الازمة لمجلس نواب الشعب تضمّ كلا من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيةوالتأم إثر ذلك اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب حضوريا وعبر التواصل عن بعد بإشراف السيدة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس .وقرّر المكتب تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر.كما تداول المكتب بخصوص موضوع التلاقيح ضد فيروس كوفيد - 19 ، وأكّد احترام مجلس نواب الشعب لاستراتيجية الحكومة في هذا الشأن وخضوعه للأولويات الوطنية للتلقيح .