العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)

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أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش، بأنه وقع العثور، مساء يوم الجمعة، بإحدى غابات الزياتين بجرجيس على سلاح ناري من نوع "كلاشنيكوف" وكمية من الذخيرة ومخزنين معبأين وحربة تحت التراب، مرجحا أنها كانت مخبأة منذ مدة لا تقل عن 6 أو 7 سنوات.



وأضاف البكوش، في تصريح لصحفية (وات)، أن صاحب غابة الزيتون وصاحب آلة جارفة، كان يقوم بأعمال تنظيف، أبلغا السلط قبل أن يتحول وكيل الجمهورية على عين المكان للمعاينة ومتابعة عملية تمشيط قامت بها فرق مختصة للمكان دون أن تسفر عن العثور على أية أسلحة أخرى، فيما قامت الشرطة بالتثبت من الذخيرة، حسب قوله.





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وأوضح وكيل الجمهورية أن الشرطة العدلية تعهدت بمواصلة الأبحاث وتعهدت فرق مختصة ( الأنياب والمتفجرات) بتوسيع عملية التمشيط دون أن يتم الاحتفاظ بأي شخص.