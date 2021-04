DO, la nouvelle offre 100 % digitale by Ooredoo

Communiqu de Presse -

Ooredoo annonce la commercialisation de sa nouvelle offre 100% digitale, DO. Le premier oprateur en Tunisie vient dorganiser une confrence de presse digitale pour prsenter ce nouveau-n.Dans le cadre de ladaptation de ses offres aux exigences de la jeune clientle connecte, Ooredoo a conu une nouvelle offre Do la fois digitale et exhaustive (voix, data, contenu, gaming ). Une offre sur-mesure conforme aux exigences dune population high tech en croissance exponentielle en Tunisie comme dans la rgion.Cette offre sinspire du slogan Ahna el digital (nous sommes le digital) qui incarne la domination de loprateur sur la digitalisation du secteur travers une avance au niveau technique (plus haut dbit) comme au niveau du contenu (large panoplie de contenus). Une stratgie qui permet loprateur de garder lcart par rapport la concurrence et consolider son leadership.Nous poursuivons notre stratgie de digitalisation oriente client en modernisant notre offre pour satisfaire les attentes dune cible qui gagne du terrain sur le march. Avec les mutations que le secteur connat ces dernires annes, on a dcid daller en avant dans la digitalisation de nos offres et loffre DO suit cette logique qui continuera se dvelopper dans nos esprits et nos ralisations , a dclar monsieur Mansoor Rashed El Khater, CEO dOoredoo Tunisie.Loffre Do est accessible uniquement sur les canaux digitaux : labonn peut changer doffre gratuitement sur lappli My Ooredoo soit acheter une Sim Do en ligne sur eshop Ooredoo http://www.ooredoo.tn/boutique-en-ligne/et se faire livrer gratuitement.Le client peut dcouvrir, activer et profiter de tous les avantages et services en un simple clic au niveau de lappli My Ooredoo. Lassistance client se fera galement exclusivement sur le canal digital, le client naura qu soumettre sa demande sur lun de ces canaux : WhatsApp, Messenger, live chat sur lappli et site web ainsi que lespace FAQ ddi cette fin et aura une rponse rapide.Pilier incontournable de la nouvelle utilisation de la data, loffre DO offre une panoplie de services contenu. Entre gaming, musique et vidos la demande (VOD), les abonns auront du contenu riche exploiter.Cot gaming, labonn aura des packs indits pour lutilisation des plus grands jeux mobiles de la place. Ces packs permettent aux gamers dexploiter des volumes data ddis chaque jeu mobile sur des priodes prdfinis des prix tudis.En terme de musique, labonnement Samm3ani sera propos gratuitement aux abonns Do en plus dun prix promotionnel pour les tonalits internationales.Pour les VODs, les amateurs de sries, films et sports auront des offres exclusives sur les plateformes Starz Play, Discovery, UFC Arabia et plus encore. La plateforme Artify est disponible galement avec une priode dessai gratuite.Dans une logique doptimisation, loffre DO se dmarque par sa gnrosit en termes de forfaits avec ses Pass Internet et Recharges qui offrent 10% de volume supplmentaire un tarif trs rduit tout en rduisant les cots (SMS & voix au meilleur cot sur le march).Cette quation multiples variables est rsolue par la satisfaction du client qui demande des packs la carte, capables de lui permettre de maximiser lutilisation de ses supports numriques tout en minimisant le budget allou. Une quation quOoredoo a toujours su matriser vu son approche de proximit de flexibilit.À travers loffre DO, labonne choisit le volume (voix et data) adquat ses besoins tout en bnficiant dun Bonus exceptionnel (jusqu 10%). La fourchette des minutes en voix varie entre 15 et 300 minutes (5 heures), la fourchette data varie de sa part entre 100 Mo et 30 Go. Les forfaits internet proposs par DO illustrent la gnrosit de loffre (100Gb 82 DT et 70 Gb 57,500 DT) pour 60 jours de validit.Loffre DO permet aux abonns dobtenir des accs privilgis dautres plateformes de commerce en ligne, utiles pour faciliter la vie quotidienne. Il sagit de Club privilges (offres spciales), teskerti.tn (remises et offres exclusives) et Intigo (remises).À travers cette approche de partenariat, Ooredoo appuie les startups tunisiennes et facilite la vie de ses abonns, deux objectifs au cur de lapproche de loprateur.Ooredoo a conu Do pour devenir une offre active qui continuera surprendre ses clients avec toute une feuille de route continue de nouveaux services, forfaits et produits exclusifs. Do est une aventure qui va tre prenne et surprenante.