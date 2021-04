Lancement du projet « Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires...

Communiqu de Presse -

Par la promotion des droits de l'homme, l'ducation la citoyennet mondiale et l'ducation aux mdias et l'information

LOrganisation des Nations Unies pour lducation, la science et la culture (UNESCO), en partenariat avec le Haut-Commissariat aux Droits de lHomme (HCDH) ont procd aujourdhui, mercredi 07 avril 2021 au lancement du projet Autonomiser le systme ducatif et les communauts scolaires par la promotion des droits de l'homme, l'ducation la citoyennet mondiale et l'ducation aux mdias et l'information .Ce projet sinscrit dune part, dans le cadre de lappui apport par lUNESCO et le HCDH lEtat tunisien dans la mise en uvre des Plans d'action nationaux (PAN) pour la prvention de l'extrmisme violent. Dautre part, dans le cadre de lappui apport aux Etats membres pour latteinte de la cible 4.7 visant fournir tous les lves les comptences ncessaires pour promouvoir le dveloppement durable, et ce, travers une ducation en faveur de modes de vie durables, des droits de lhomme, de lgalit des sexes, de la promotion dune culture de paix et de non-violence, de la citoyennet mondiale, de la diversit culturelle et de la contribution de la culture au dveloppement durable.Le projet a pour but de soutenir techniquement la Commission Nationale de Lutte contre le Terrorisme (CNLCT), les Ministres de l'Education et de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique pour prvenir les comportements violents des jeunes en promouvant les valeurs du vivre ensemble et lducation aux droits de lhomme, la citoyennet mondiale et aux mdias et l'information.Dune dure de trois annes (2020-2023), le projet vise renforcer les capacits du systme ducatif national et loutiller pour la prvention de lextrmisme violent (PVE) via :Le renforcement de la puissance douce dans le systme ducatif et son utilisation comme levier pour prvenir et contrer l'extrmisme violent ;Le dveloppement et le renforcement du systme ducatif pour des tablissements scolaires et universitaires denseignement inclusifs, tolrants et non discriminatoires, intgrs lenvironnement local ;La promotion de lengagement des tudiants dans des processus participatifs et de prise de dcision par le biais du dialogue, du respect, de la comprhension et la tolrance, travers des activits culturelles, sportives et civiques ;La mise en place dun rseau national d'experts en PVE bas sur les droits de l'homme pour mener des formations ciblant les ducateurs de jeunes et les leaders de la communaut scolaire.La crmonie de lancement a eu lieu en prsence de Mme Olfa Ben Aouda, , Ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche Scientifique de M. Fethi Sallaouti, Ministre de lEducation, de M. Mounir Ksiksi, Prsident de la Commission nationale de Lutte contre le Terrorisme (CNLCT), de Madame Angle Samura, Ambassadeur adjointe des Pays-Bas en Tunisie, de M. Arnaud Peral, Coordonnateur Rsident des Nations Unies en Tunisie, de Mme Elodie Cantier-Aristide, Reprsentante du bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme en Tunisie et de Mme Hlne Guiol, Responsable des programmes Education du Bureau de lUNESCO pour le Maghreb, reprsentant son Directeur p.i., M. Alexander Schischlik.Rappelons que le projet Autonomiser le systme ducatif et les communauts scolaires par la promotion des droits de l'homme, l'ducation la citoyennet mondiale et l'ducation aux mdias et l'information est financ par les Pays-Bas en Tunisie. LUNESCO et le HCDH appuieront la stratgie nationale de la Tunisie dans la mise en uvre de lObjectif de Dveloppement Durable 4 qui vise assurer une ducation inclusive et quitable de qualit et promouvoir des possibilits d'apprentissage tout au long de la vie pour tous d'ici 2030.