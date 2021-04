Avec l’application Tsara développée en langue arabe, Orange Tunisie et la Fondation Orange soutiennent les personnes avec autisme et leurs familles

Communiqu de Presse -

Intervenant la fois dans les domaines de lducation numrique au travers des programmes des Ecoles Numriques, des FabLabs Solidaires et des Maisons Digitales et de la culture avec le Prix Orange du Livre en Afrique et le support aux Festivals Musicaux, la Fondation Orange est galement trs active dans la sant et soutient en particulier les personnes avec autisme et leurs familles.Riche dune exprience de 30 ans, la Fondation Orange a depuis 1991 les mmes priorits dans le domaine de lautisme : faciliter linsertion sociale et amliorer la vie des personnes avec autisme et de leurs familles. De plus, la Fondation Orange favorise lusage du numrique qui facilite lapprentissage et lautonomie des personnes avec autisme.En effet, le numrique ayant fait ses preuves, depuis plusieurs annes, dans laccompagnement appropri des personnes avec autisme, la Fondation Orange a donc appuy des projets dapprentissage sur tablettes qui ont montr leur efficacit, notamment auprs des enfants avec autisme. Cest ainsi que la Fondation Orange a soutenu le dveloppement de plus de 14 applications destines aux personnes avec autisme et leur entourage et mises disposition de tous gratuitement.Partant de sa volont dtre un acteur majeur dans le domaine de lautisme, Orange Tunisie :- a t partenaire du film du ralisateur Njib Belkadhi Regarde-moi qui relate la vie dun enfant autiste et limpact qua eu son trouble sur sa relation avec son pre. A sa sortie, ce fut loccasion de prsenter lapplication Tsara, un jeu pdagogique destin lentourage des personnes avec autisme pour apprendre les comprendre et mieux les accompagner.- sest rapproch de la start-up Next Gen Corp pour la traduction et la contextualisation lenvironnement culturel tunisien de lapplication Tsara, avec lappui de la Fondation Orange et du CREAI (Centre Rgional dEtudes, dActions et dInformations) Aquitaine en France, en concertation avec des mdecins spcialiss et ses partenaires associatifs. Tsara est dsormais accessible gratuitement tous les Tunisiens :Sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.creaiaquitaine.tsarartl Sur App Store : https://apps.apple.com/tn/app/tsara-en-arabe/id1499315021?l=fr - a produit, ralis et diffus une vido tutoriel pour sensibiliser un large public aux troubles du spectre de lautisme en dcrivant des situations de vie quotidienne dune personne avec autisme et pour mettre en avant lapplication Tsara en arabe : https://youtu.be/2EBYHcQJr1k - a organis une formation en ligne destine aux diffrents acteurs du domaine de lautisme, avec lappui de la Fondation Orange, pour dvelopper leur expertise et amliorer la qualit de vie des personnes quils accompagnent en leur donnant notamment la possibilit datteindre une certaine autonomie au quotidien. Cette formation spcialise de 8 mois dispense par lUniversit Clermont Auvergne (France) propose aux participants de suivre 26 modules et de les valider pour obtenir une attestation de russite et tre ainsi reconnus dans leur mtier.Aujourdhui et loccasion de la journe mondiale de la sensibilisation lautisme, Orange Tunisie prend lengagement de continuer accompagner davantage les personnes avec autisme, leur entourage et les experts reconnus dans ce domaine et remercie tout particulirement les acteurs de cet cosystme qui ont permis la ralisation de ces projets : le service de pdopsychiatrie et de lunit de recherche du CHU de Razi du Pr Asma Bouden, les associations partenaires qui uvrent dans ce domaine comme Irada Autisme Bizerte, lassociation Farah dintgration des enfants autistes besoins spcifiques, lassociation des parents et des amis des autistes Kairouan (APAK), le chemin de lautiste, lassociation des parents et amis dautistes de Tunis (Pas Pas), Lo Kanner pour la prise en charge des enfants aux besoins spcifiques et autisme, lassociation de protection des psychotiques et autistes infantiles (APPAI) et lassociation El Fourat pour lintgration des autistes.Avec tous ces acteurs, Orange Tunisie continuera bien videmment duvrer pour laccompagnement des personnes avec autisme et leurs familles.