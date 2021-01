Qatar Airways élargit son réseau africain avec l'augmentation des fréquences du Cap, de Casablanca, de Durban, de Johannesburg, de Maputo et de Tunis

Qatar Airways continue d'tre le premier transporteur mondial reliant l'Afrique, exploitant l'un des rseaux les plus importants et les plus fiables de la rgion. Devenue le plus grand transporteur international au tout dbut de la pandmie, la compagnie arienne a appliqu son expertise ingale des flux de passagers mondiaux et des tendances de rservation pour reconstruire son rseau africain vers 23 destinations et plus de 100 vols hebdomadaires.Qatar Airways prvoit daugmenter les frquences vers les destinations suivantes:Alexandrie (deux vols hebdomadaires repris le 25 janvier)Le Caire (jusqu' 16 vols hebdomadaires repris le 18 janvier)Cape Town (passant cinq vols hebdomadaires partir du 1er fvrier)Casablanca (port cinq vols hebdomadaires partir du 21 janvier)Durban (passant trois vols hebdomadaires partir du 14 fvrier)Johannesburg (passant 18 vols hebdomadaires partir du 26 janvier)Maputo (passant trois vols hebdomadaires partir du 14 fvrier)Tunis (port cinq vols hebdomadaires partir du 24 janvier)La compagnie arienne nationale de l'État du Qatar continue de reconstruire son rseau, qui compte actuellement plus de 120 destinations et prvoit de passer plus de 130 d'ici fin mars 2021.Qatar Airways est devenue la premire compagnie mondiale obtenir 5 toiles dans le cadre du classement Scurit arienne COVID-19 ralis par lorganisme international de notation indpendant Skytrax. Le mois dernier, laroport international de Hamad, hub et sige de la compagnie Doha (HIA), a galement t le premier aroport du Moyen-Orient et d'Asie obtenir 5 toiles au classement Scurit aroportuaire COVID-19 .Les passagers peuvent rserver des vols en toute tranquillit, sachant que Qatar Airways propose des changements de date illimits et des remboursements sans frais pour tous les billets mis avant le 30 avril 2021, pour les voyages effectus avant le 31 dcembre 2021.Prime de nombreuses reprises, Qatar Airways est la Meilleure compagnie arienne du monde daprs les World Airline Awards 2019, organiss par Skytrax. Elle a galement t nomme Meilleure compagnie arienne du Moyen-Orient , Meilleure Classe Affaires au monde et Meilleur sige en Classe Affaires , en reconnaissance de son offre rvolutionnaire en Classe Affaires, la Qsuite. Avec une configuration 1-2-1, la QSuite offre aux passagers daffaires la plus spacieuse cabine avec un sige entirement priv, confortable o chacun peut tre distanci des autres passagers et quipage selon ses souhaits. Cest la seule compagnie arienne avoir reu le titre trs convoit de Compagnie arienne Skytrax de lanne 5 fois, reconnu comme le summum de lexcellence dans lindustrie arienne.