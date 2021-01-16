   Kadhem Essaher - لدغة الحياة  

عبو: اذا القضاء ما تدخّلش لمحاسبة عصابة النهضة بش يجي نهار الناس تهجم على مقرّاتها وتعتدي عليها

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 09:28 قراءة: 0 د, 59 ث
باب نات - تحدّث الجمعة 15 جانفي، الوزير السابق محمد عبو في جانب كبير من حواره على قناة التاسعة عن حركة النهضة.

ووصف عبو حركة النهضة بالعصابة وقال "مشكلتى مع النهضة ليست ايديولوجية بل هي الفساد والسيطرة على الادارة، الداخلية والقضاء، لحماية فسادها".


وأفاد عبو بأنه اعلم رئيس الجمهورية قيس سعيد بفساد حركة النهضة مجددا دعوته للرئيس بأن يتعامل مع العصابات بالجيش والأمن وفرض القوانين".

وحذّر عبو من أن بعض الاحزاب في اشارة بالأساس لحركة النهضة قضيتها الاساسية مصالحها وفلوسها وعدم المحاسبة مشددا على أن القضاء هو الذي يمكن ان يحل الاشكالية وأنه يجب اسقاط المنظومة القائمة بأي شكل من الأشكال اذا لم يتدخل القضاء.

وذكّر عبو بأنه رفع قضية في علاقة بتمويل حركة النهضة وانتقد التعاطي القضائي مع القضية وقال "عقلية القضاء في مثل هذه القضايا هو انو يقعد يتفرج".

وفي تهديد ضمني قال عبو " اذا القضاء بش يقعد يتفرج نحب نقلهم الي بش يقعدوا يتفرجوا حتى اذا يقع الاعتداء على ممتلكات الحركة".

وقال "هاو شنوة بش يصير...غدوة يجي نهار الناس تهجم على مقرات النهضة ويقلك انت كدولة ما قمتش بواجبك مع تنظيم فاسد" وتساءل مستنكرا " تحبو توصلوا تونس لهذا السادة القضاة".






Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 218770

3azizou  (Tunisia)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 10h 23m |           
لقد سقط
.. لقد سقط... لقد سقط

Volcano  (Tunisia)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 10h 19m |           

القاع ليس له حدود و كلما تاكدت من وصولهم للحضيض زادوا ايغالا و عمقا فيه
هذا امين عام سابق لحزب يدعو ضمنيا في رسائل مبطنة الى العنف و الاحتراب الاهلي ضاربا عرض الحائط كل القيم و المبادئ التي درسها في كلية الحقوق و منها التفرقة بين السلط و الاحتكام للمؤسسات و من بينها المؤسسة القضائية
هذا تشريع لقانون الغاب و تهديم لاسس الدولة
الافضل ان كان لك اثبات على فساد اي حزب ان تتجه للقضاء لا ان تقيم محاكمة اعلامية

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 10h 12m |           
بعد فشله وهزيمته في التخلص من النهضة من الناحية الاديوبوجية ها هو يحاول الاعتداء عليها إخلاقيّا وبالفساد !!!
محاولات فاشلة لانه تعامل مع الفاسدين ولم يقل شيئا بل حاول تبريرهم !!
في الحقيقة لا اعرف هذا الشخص بل كل ما سمعته عنه يبرز ان له نفس المرض والاعراض النفسية التي يملكها محسن مرزوق مع فرق صغير ان عبوا تولّى حقيبة وزير لمحاربة الفساد فأصبح هو الذي من يحمي الفاسدين !!! يا للوقاحة

Karimyousef  (France)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 09h 52m |           
أمنية عبو ان يقع إيقاف النهضويين و ان يتكفل هو باستنطاقهم و تعذيبهم.
وبما ان حقده أعمى اترك لكم تصور بقية القصة

Karimyousef  (France)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 09h 47m |           
انه الحقد،و الضغينة

Sly  (Tunisia)  |Samedi 16 Janvier 2021 à 09h 35m |           
ما اسقطو مخلوق حقووووود وكذاب وصباب



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