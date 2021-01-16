عبو: اذا القضاء ما تدخّلش لمحاسبة عصابة النهضة بش يجي نهار الناس تهجم على مقرّاتها وتعتدي عليها

باب نات -

تحدّث الجمعة 15 جانفي، الوزير السابق محمد عبو في جانب كبير من حواره على قناة التاسعة عن حركة النهضة.ووصف عبو حركة النهضة بالعصابة وقال "مشكلتى مع النهضة ليست ايديولوجية بل هي الفساد والسيطرة على الادارة، الداخلية والقضاء، لحماية فسادها".وأفاد عبو بأنه اعلم رئيس الجمهورية قيس سعيد بفساد حركة النهضة مجددا دعوته للرئيس بأن يتعامل مع العصابات بالجيش والأمن وفرض القوانين".وحذّر عبو من أن بعض الاحزاب في اشارة بالأساس لحركة النهضة قضيتها الاساسية مصالحها وفلوسها وعدم المحاسبة مشددا على أن القضاء هو الذي يمكن ان يحل الاشكالية وأنه يجب اسقاط المنظومة القائمة بأي شكل من الأشكال اذا لم يتدخل القضاء.وذكّر عبو بأنه رفع قضية في علاقة بتمويل حركة النهضة وانتقد التعاطي القضائي مع القضية وقال "عقلية القضاء في مثل هذه القضايا هو انو يقعد يتفرج".وفي تهديد ضمني قال عبو " اذا القضاء بش يقعد يتفرج نحب نقلهم الي بش يقعدوا يتفرجوا حتى اذا يقع الاعتداء على ممتلكات الحركة".وقال "هاو شنوة بش يصير...غدوة يجي نهار الناس تهجم على مقرات النهضة ويقلك انت كدولة ما قمتش بواجبك مع تنظيم فاسد" وتساءل مستنكرا " تحبو توصلوا تونس لهذا السادة القضاة".