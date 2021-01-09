في المرسى يعترض سبيل طالب ايفواري يهدده بساطور ويسلبه والابحاث تكشف عدة ضحايا

باب نات - تمكن اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بالمرسى من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر اقدم على تنفيذ براكاج لطالب ايفواري بساطور ثم سلبه هاتفه الجوال ولاذ بالفرار .
وكشفت الابحاث مع المتهم أنه سلب حوالي 7 مواطنين تحت التهديد بموس وساطور وافتك منهم هواتفهم وأموالهم...
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.
وكشفت الابحاث مع المتهم أنه سلب حوالي 7 مواطنين تحت التهديد بموس وساطور وافتك منهم هواتفهم وأموالهم...
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.
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