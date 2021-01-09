في المرسى يعترض سبيل طالب ايفواري يهدده بساطور ويسلبه والابحاث تكشف عدة ضحايا

باب نات -

تمكن اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بالمرسى من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر اقدم على تنفيذ براكاج لطالب ايفواري بساطور ثم سلبه هاتفه الجوال ولاذ بالفرار .وكشفت الابحاث مع المتهم أنه سلب حوالي 7 مواطنين تحت التهديد بموس وساطور وافتك منهم هواتفهم وأموالهم...باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.