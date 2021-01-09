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في المرسى يعترض سبيل طالب ايفواري يهدده بساطور ويسلبه والابحاث تكشف عدة ضحايا

Publié le Samedi 09 Janvier 2021 - 11:37 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - تمكن اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بالمرسى من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر اقدم على تنفيذ براكاج لطالب ايفواري بساطور ثم سلبه هاتفه الجوال ولاذ بالفرار .

وكشفت الابحاث مع المتهم أنه سلب حوالي 7 مواطنين تحت التهديد بموس وساطور وافتك منهم هواتفهم وأموالهم...


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218386

Mandhouj  (France)  |Samedi 09 Janvier 2021 à 11h 57m |           
Beaucoup de délinquance urbaine ... Ce n'est pas que de la délinquance juvénile, mais plusieurs adultes se sont mis à l'œuvre. Une autre politique sécuritaire est une nécessité.



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