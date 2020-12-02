تحسين الخدمات الارتقاء بظروف عيش المتساكنين محور لقاء رئيس الجمهورية بشيخة المدينة رئيسة بلدية تونس

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس.ومثل اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مناسبة للحديث عن أهمية تحسين الخدمات التي تقدم للمتساكنين والارتقاء بظروف عيشهم وتنمية المناطق التي يقطنون بها.وتم التأكيد بالخصوص على وجوب بعث مشاريع جديدة وإعادة تصور لعدد من فضاءات العاصمة بما من شأنه أن يساهم في تحسين المحيط ويحقق نقلة نوعية في العمل البلدي.وذكّر رئيس الجمهورية في هذا الإطار بمجموعة من المعالم التاريخية التي كانت تتولى إدارتها بلدية العاصمة وتم إهمالها منذ عقود، كما أشار إلى أمثلة التهيئة العمرانية في عدد من الأحياء بالعاصمة التي أدت إلى فوضى لا تليق بأي بلدية.وأشار في هذا السياق إلى جملة من المشاريع التي كانت جاهزة ولم يتم تحقيقها كترميم البنايات التي تنذر بالسقوط في عدد من الأحياء.وقد قدمت رئيسة بلدية العاصمة لرئيس الجمهورية جملة من المشاريع التي سيتم إنجازها في عدد من المناطق والتي تهدف إلى الحفاظ على جملة من الفضاءات العمومية.