Cette semaine en Liga (du 16 au 22 novembre)

Que sest-il pass en Liga la semaine dernire ? Voici les histoires les plus importantes.

Lexcellente forme de la Real Sociedad se confirme avec une sixime victoire conscutive en Liga. Cette fois, les Basques ont gagn 1-0 Cadix grce un but dAlexander Isak. La Real reste donc en tte de Liga.Diego Simeone a certes remport un titre de champion de Liga au Camp Nou mais il navait jamais battu le Bara avant ce week-end. Le but de Yannick Carrasco au Wanda Metropolitano a suffi au bonheur de lAtleti lors de laffiche de cette 10e journe. Cette victoire 1-0 place les Rojiblancos en candidats au titre.Au-del de la dfaite contre lAtltico de Madrid, le Bara a galement perdu Gerard Piqu. Victime dune srieuse blessure au genou, il sera loign des terrains pour de nombreux mois. Comme si cela ntait pas suffisant, Sergi Roberto sest galement bless et devrait tre absent pour deux mois. Ronald Koeman va donc devoir bricoler en dfense.LEspagne a russi une performance historique en battant lAllemagne 6-0 en Ligue des nations. De nombreuses stars de la Liga taient sur le terrain, 10 des 16 joueurs de la Roja venant dquipes espagnoles ce soir-l. LAthletic Club, le Real Madrid, le FC Barcelone, Valencia, Villarreal, le Real Betis, lAtltico de Madrid et la Real Sociedad taient ainsi reprsents par au moins un joueur.La slection basque disputait un match amical contre le Costa Rica cette semaine avec des joueurs de lAthletic Club, la Real Sociedad, Eibar, Alavs et Osasuna dans lquipe. Ils ont gagn 2-1 grce un but dcisif dUnai Nuñez de lAthletic Club dans les arrts de jeu.Unai Nuñez na pas seulement marqu contre le Costa Rica cette semaine. Le dfenseur central a galement sign un nouveau contrat avec lAthletic Club. Il est dsormais li au club basque jusquen 2025. Comme pour les dernires prolongations de contrats au club, lAthletic na pas indiqu la prsence dune clause libratoire dans le contrat de Nuñez.Tous ceux qui apprcient Granada taient en deuil suite au dcs de Pedro Fernández, disparu 74 ans. Il dtient le record du plus grand nombre de matchs disputs en Liga avec le club andalou (172 matchs). Le dfenseur central a galement port le maillot du Bara.Les limites de dpenses pour les clubs de Liga en 2020/21 ont t rendues publiques la semaine dernire, avec des ajustements ds la crise du coronavirus. Lobjectif de ce suivi conomique est dassurer que les clubs dpensent en fonction de leurs ressources et chaque club doit donc respecter une certaine enveloppe selon ses rentres dargent.Le tirage au sort a t effectu la semaine dernire pour le premier tour de la Copa del Rey 2020/21. Le format de ce tirage va provoquer laffrontement entre des petites quipes et celles de Liga qui entreront en lice pour ce tour. Il y aura donc des duels la David contre Goliath. Par exemple, les clubs de quatrime division du CD Cardassar et Terrassa FC accueilleront respectivement lAtltico de Madrid et Valence.La Liga a dvoil les jours et heures de coups denvoi pour les prochaines journes de championnat. Les supporters connaissent donc le programme de leurs quipes prfres jusqu la 15e journe, celle juste avant Nol.