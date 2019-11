Conférence à la Cité des sciences ''Les météorites au Maroc et dans les pays Arabes''

Vendredi 29 Novembre 2019



En traversant l’atmosphère, la surface des météorites chauffe, fond et se vaporise. Arrivées à une certaine altitude, ce phénomène cesse de se reproduire. D’ailleurs, celles qui touchent le sol présentent toutes une croûte de fusion particulière qui les distingue des roches terrestres. Ainsi, afin de découvrir les secrets des météorites, la Cité des Sciences à Tunis (CST) organise le samedi 30 novembre 2019, en partenariat avec la Faculté des Sciences de Tunis (FST), l’Association Tunisienne des Jeunes Astronomes (TAYA) et l’Association Jeunes Sciences de Tunisie (AJST), une conférence intitulée « Les météorites au Maroc et dans les pays Arabes » qui sera assurée par Pr. Hasnaa CHENNAOUI, Professeure à l’Université Hassan II de Casablanca, spécialiste des météorites et cratères d’impact.Entrée libre et gratuite.