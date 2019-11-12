في الأمتار الأخيرة... مشاورات بين حركة الشعب وحركة النهضة

Mardi 12 Novembre 2019



باب نات

- في إطار مواصة التشاور مع الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة، التقى القياديين بحركة الشعب هيكل المكي وسالم لبيض مساء أمس بالمقر المركزي لحركة الشعب بوفد من حركة النهضة.ومثل حركة النهضة كل من علي لعريض ونور الدين البحيري.ويلتقي مساء اليوم الثلاثاء وفد من حركة الشعب بممثلي التيار الديمقراطي...