OPPO dévoile la nouvelle série A 2020, parfaitement adaptée aux besoins de la génération Z

L'histoire d'une srie

Une srie 2020 parfaitement adapte aux besoins de la gnration Z

OPPO, Le leader mondial des smartphones, est heureux dannoncer le lancement prochain de la srie A 2020, notamment les A9 2020 et A5 2020. La srie A est considre comme la nouvelle version de la ligne succs de la marque OPPO sur le march Tunisien. La dernire offre dOPPO sur le march des smartphones propose des photographies poustouflantes, un design superbe et une batterie longue dure. Dans lensemble, la srie OPPO A 2020 offrira une valeur unique un large ventail dutilisateurs, mais particulirement aux jeunes de la gnration Z.OPPO est actif sur les marchs trangers depuis dix ans, et la srie A a t bien apprcie par les utilisateurs mondiaux. Depuis le lancement du tout premier modle OPPO srie A qui est l'A100 sur le march Thalandais en 2009, la srie jouit d'une impressionnante popularit de bouche oreille grce ses avantages en termes de conception, photographie et technologie de batterie.Au cours des 10 dernires annes, de nombreux jeunes ont choisi la srie A comme premier smartphone. Non seulement la srie A leur a appris utiliser un smartphone, grce des technologies telles que la camra et les applications, mais aussi elle leur a ouvert de nouvelles voies pour s'intgrer dans la socit et explorer les possibilits infinies de la vie. Paralllement, OPPO n'a cess d'voluer avec les dernires tendances en matire de tlphonie mobile, les smartphones devenant davantage des assistants personnels, ainsi que l'explosion rcente des applications de vidos courtes chez les jeunes.Les jeunes cherchent se frayer un chemin dans la vie, mais se sentent souvent obligs de faire des compromis. Dsormais, la srie OPPO A 2020 offre plus de possibilits que jamais, avec sa camra Quad Wide Ultra 48MP, ses nouvelles enceintes et ses deux haut-parleurs stro, ainsi que sa batterie ultra de 5 000 mAh. Les atouts de cette nouvelle srie librent les utilisateurs de la ncessit de faire des compromis lorsqu'ils jouent.La configuration de la camra quadruple ultra-grand-angle 48MP rpond aux besoins des utilisateurs pour tous les angles de prise de vue et tous les scnarios. La srie prsente galement le mode Ultra Night 2.0, la photographie ultra-large et toute une gamme de styles de portraits artistiques. L'appareil photo avant 16MP utilise la technologie AI Beautification pour des selfies adapts, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur apparence en fonction des dernires tendances.Enregistrer des vidos est galement meilleur que jamais avec la technologie vido 4K. Elle offre de meilleurs effets globaux en crant des vidos plus claires, avec des couleurs plus vives et moins de latence. La technologie Video Stability promet des vidos plus stables et professionnelles.Une batterie de grande capacit 5000mAh procure plus de satisfaction aux utilisateurs, car elle est capable de supporter une utilisation mobile continue de 19 heures. La srie OPPO A dispose galement de deux haut-parleurs stro offrant des volumes plus levs et une qualit sonore amliore. Il existe galement les effets sonores Dolby Atmos pour une exprience audio, vido et de jeu de qualit optimale, tout moment, en tout lieu.La Srie A 2020 a t nomme ainsi pour clbrer le dbut de la nouvelle dcennie et accueillir une nouvelle gnration d'utilisateurs de tlphones mobiles. Ce nouveau nom reprsente galement les dernires technologies.