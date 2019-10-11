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نائب عن التيار : نكتة اليوم... القروي يعتبر اننا نملك نفس المبادئ

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
باب نات - سخر هشام عجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي والفائز بمقعد في الإنتخابات التشريعية، بما جاء في حوار المترشح للدور الثاني للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي على قناة الحوار التونسي، بخصوص "امكانية تحالف حزبه قلب تونس مع التيار الديمقراطي بزعامة محمد عبّو وأنّه يتقاسم نفس المبادئ معهم ويدافع عن نفس القيم مثلهم".

وقال عجبوني في تدوينة على صفحته بفيسبوك "نكتة اليوم... نبيل القروي : "انجموا نتحالفوا مع التيار خاطر عندنا نفس المبادئ و نحاربوا في الفساد!.. نكتة أخرى قالها : "أنا أكبر مدافع عن الحريّة!



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190784

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 09h 18m |           
في 2009 كان يدعو التونسيين على قناة نسمة للتصويت لبن علي لنشر الفساد والفقر؟

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 09h 10m |           
يا إلي يحبوا الحرية و الديمقراطية , أصبروا شوي حتى تجيكم المقرونة ههههههههههههههه




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