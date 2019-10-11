نائب عن التيار : نكتة اليوم... القروي يعتبر اننا نملك نفس المبادئ

Vendredi 11 Octobre 2019



باب نات

- سخر هشام عجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي والفائز بمقعد في الإنتخابات التشريعية، بما جاء في حوار المترشح للدور الثاني للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي على قناة الحوار التونسي، بخصوص "امكانية تحالف حزبه قلب تونس مع التيار الديمقراطي بزعامة محمد عبّو وأنّه يتقاسم نفس المبادئ معهم ويدافع عن نفس القيم مثلهم".وقال عجبوني في تدوينة على صفحته بفيسبوك "نكتة اليوم... نبيل القروي : "انجموا نتحالفوا مع التيار خاطر عندنا نفس المبادئ و نحاربوا في الفساد!.. نكتة أخرى قالها : "أنا أكبر مدافع عن الحريّة!