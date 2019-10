9 personnalités tunisiennes se mobilisent avec le magazine « Femmes de Tunisie » dans la lutte contre le cancer du sein

Jeudi 03 Octobre 2019



Communiqué de Presse -

Le cancer du sein touche près d’une femme sur 9. En Tunisie, environ 3000 cas sont dépistés chaque année. Malheureusement, ce chiffre est à même d’augmenter dans les années à venir. Cependant, ce cancer-qui représente le tiers des cancers touchant les femmes- est guérissable s’il est pris en charge à temps. Pour cela, le dépistage précoce est indispensable.Chaque année, cette action simple et accessible, permet de sauver des milliers de vies dans le monde. Il y a 25 ans, le mois d’octobre a été décrété « mois de mobilisation contre le cancer du sein ». Durant l’octobre rose, de nombreuses actions et campagnes de sensibilisation sont menées par les associations, les structures sanitaires ou encore les médias.Cette année, et en marge de l’octobre rose, le magazine « Femmes de Tunisie » a invité des personnalités féminines afin de sensibiliser les internautes au dépistage précoce.ont répondu présentes à l’invitation du magazine « Femmes de Tunisie » pour inciter les femmes à profiter des nombreux points de dépistage gratuit sur toute la Tunisie durant l’octobre rose.Une première vidéo « teasing » vient d’être publiée sur les réseaux sociaux de « Femmes de Tunisie » dans le but d’être partagée massivement.Tout au long du mois, d’autres vidéos individuelles sont à venir, où chaque personnalité parle à sa manière du cancer du sein. Stay tuned…