Jobber.tn : le site tunisien qui vous rend service au quotidien

Qu'est-ce que le jobbing ?

Qui peut devenir un jobber ?

Combien pouvez-vous gagner? Quelques exemples de rémunération

Comment êtes-vous réservé un jobber ?

Comment êtes-vous payé pour le service rendu?

Vous avez besoin d’un service de qualité professionnelle à prix d’ami ? Sur Jobber.tn, vous trouverez la personne qu’il vous faut, au moment qu’il vous faut.Photographes, coach sportifs, électriciens, plombiers, serveurs, baby-sitters et bien plus : tous ces profils sont disponibles sur Jobber.tn (le premier site de jobbing en Tunisie).Ce mode de travail s’adresse à un public très large : de l’étudiant au retraité, en passant par le salarié ou les chômeurs. Le jobbing permet la mise en relation de personnes disponibles rapidement pour répondre à une demande de mission, avec une rémunération négociable.Pendant votre temps libre, en vacances ou en week-end, tout le monde peut devenir jobber. Si vous êtes doué en bricolage, ménage, photographie, coiffure, danse, mécanique ou autre, inscrivez-vous ! C’est très simple, il suffit de proposer vos services en fonction de vos compétences et disponibilités.20DT/Heure pour une séance de photo15DT/Heure pour une séance de langue étrangère20DT/Heure pour une séance de renforcement musculaire10DT/Heure pour du babysitting12DT/Heure pour du nettoyage et repassagePour réserver un jobber, il suffit de regarder leur calendrier après vous pouvez choisir le jour et l’heure. Si le jobber accepte votre demande, la plateforme affiche vos données (Numéro de téléphone et adresse de la mission) pour que vous puissiez vous contacter en privéCertains sites ne faisant que publier les annonces d'employeurs vous laissent vous arranger avec lui pour le paiement. Libre à vous d'accepter l'argent liquide, les chèques ou d'autres moyens de paiement (Virement bancaire par exemple).