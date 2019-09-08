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الرائد الرسمي: صدور تسميات جديدة بوزارة الداخلية

Dimanche 08 Septembre 2019

Dimanche 08 Septembre 2019
صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 03 سبتمبر 2019 تعيينات وتسميات جديدة بوزارة الداخلية.

وتتمثل هذه التسميات في:


- تكليف رمزي البجاوي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الداخلي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية
- إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة لمحافظ الشرطة من الصنف الأعلى غيدة العيادي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق القانوني بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية
- تكليف ياسين المرزوقي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير
- تكليف زياد العياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات مدير
- تكليف خالد الخميلي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.

المصدر- شمس

  
  
     
  
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