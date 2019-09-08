الرائد الرسمي: صدور تسميات جديدة بوزارة الداخلية

Dimanche 08 Septembre 2019



صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 03 سبتمبر 2019 تعيينات وتسميات جديدة بوزارة الداخلية.- تكليف رمزي البجاوي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الداخلي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية- إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة لمحافظ الشرطة من الصنف الأعلى غيدة العيادي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق القانوني بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية- تكليف ياسين المرزوقي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير- تكليف زياد العياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات مدير- تكليف خالد الخميلي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.المصدر- شمس