Orange Tunisie dévoile les 3 lauréats du Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique & Moyen-Orient

Jeudi 05 Septembre 2019



Pour la 9me anne conscutive, Orange Tunisie a dvoil, jeudi 5 septembre 2019, les 3 laurats tunisiens du Prix Orange de lEntrepreneur Social parmi 7 jeunes entrepreneurs finalistes. Cette anne, lappel candidatures a recueilli 170 dossiers provenant de tout le territoire et de haute qualit. Ces projets illustrent tout fait le potentiel des tlcommunications dans le dveloppement du pays, dans des domaines aussi varis que lagriculture, la culture, lducation, la sant, lagriculture ou encore les services. Les 3 laurats sont ainsi qualifis pour participer la grande finale internationale et seront en comptition avec ceux des autres pays dAfrique et du Moyen-Orient o Orange est prsent, soit au total 51 candidats.Nadje Tabib avec son projet AVCare (e-sant), une solution de dtection et de prvention en cas dAVC, compose dune application mobile, dun bracelet lectronique et de patchs. Avec cette solution globale, AVCare alerte ainsi les proches et le mdecin traitant en cas dAVCAhmed Dhieb avec Smart Book (ducation), solution pdagogique immersive qui comprend des livres intelligents coupls une application mobile interactive et une plateforme de-learning. Elle fournit ainsi des outils pdagogiques innovants pour faciliter l'apprentissage et adapter le systme ducatif en Tunisie et son contenu aux besoins des apprenants.Omar Abbes avec CowCheck (e-agriculture), solution qui propose des colliers connects pour les vaches, qui permettent de dtecter de manire trs prcise leur priode de chaleur, phase trs cruciale pour leur reproduction et la production de lait.Amen Allah Ghdiri, avec El Marchi (e-agriculture), Coup de cur des internautes, plateforme e-agricole, qui offre une assistance personnalise, une data agricole, une marketplace (B to B) et une panoplie d'intrants agricoles, fournis par diffrentes partenaires, vendus en ligne et livrs sur site. Elle a pour objectif principal de rintgrer les petits agriculteurs dans le systme en s'appuyant sur la logique de groupement together we are strong et en travaillant sur la mutualisation des investissements inter-agriculteurs et la valorisation des produits locaux et labelliss (AOC,BIO...).Achref Ben Sghaier avec Sun Tracker (nergie), solution de panneau photovoltaque qui permet de convertir l'nergie reue par le soleil sous forme de rayonnements (photons) en nergie lectrique exploitable. La solution est intelligente et innovante, grce l'intgration de plusieurs capteurs, dun racleur nettoyeur et dune boite de connectivit sans fil pour pouvoir optimiser son comportement et le rendement nergtique et dtecter dventuelles pannes distance par l'intermdiaire d'une application mobile.Karim Chabrak avec Coinsense.org (m-paiement), plateforme globale et dcentralise qui facilite la collaboration via la cration de monnaies communautaires. Ces dernires permettent la prise de dcision collective, le financement efficace de projets, le partage de ressources et la gratification des contributions. Coinsence.org vise ainsi connecter les acteurs du changement et leurs principales parties prenantes. De plus, il aspire renforcer la jeunesse et les organisations grce la cration et l'alimentation dun cosystme pour les entrepreneurs sociaux et les initiatives socitales axes sur lducation, linclusion, la culture et l'environnement.Mehemed Bougsea avec Think-it Labs (services), cr par un collectif dingnieurs en informatique, a pour mission de librer le potentiel humain, grce la technologie, en formant et en intgrant virtuellement les 5% des ingnieurs et informaticiens les plus talentueux de la Tunisie, au sein d'quipes de partenaires innovants dans le monde entier. Think-it Labs labore une nouvelle approche de la recherche et du dveloppement rpartis afin d'aider les entreprises concrtiser leurs meilleures ides.Ils ont tous prsent leurs projets face un jury dexperts en entrepreneuriat :Leila Charfi - Co Founder Impact Partner (Yunus Social Business Network)Ouafa Belgacem - Founder Culture Funding Watch & Vice-Prsidente Tunisian Startups AssociationYehia Houry - Managing Director Flat6Labs TunisiaMehdi Fathallah - Program Manager B@LabsRachid Abidi - Directeur LabessThierry Millet - CEO Orange TunisieAsma Ennaifer - Directrice Relations Extrieures RSE et Innovation Orange Tunisieet dinvits composs de divers acteurs de lcosystme entrepreneurial en Tunisie.Suite la dlibration du jury, les trois laurats qui ont t prims sont :Mehemed Bougsea, 1er prix pour son projet Think-it LabsAmen Allah Ghdiri, second prix, avec El MarchiNadje Tabib, 3me prix, pour AVCareLes laurats remportent chacun 15 000DT, 10 000DT et 5 000DT et bnficieront dun accompagnement sur mesure par Orange Tunisie, notamment dans le cadre de son Programme Innovation Orange Digital Center (Lac1). Ils se qualifient pour la grande finale internationale pour esprer remporter lquivalent de 25 000, 15 000 ou 10 000 et bnficier dun accompagnement de 6 mois par des professionnels de la cration et du financement de jeunes entreprises. La crmonie de remise des prix internationaux aura lieu le 14 novembre lors des AfricaCom Awards au Cap (Afrique du Sud).