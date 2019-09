L’INS reçoit le prix SIG lors de la Conférence des utilisateurs Esri 2019.

Jeudi 05 Septembre 2019



L’Institut national de la statistique INS a reçu le prix « Special Achievement in GIS Award » pour l’année 2019 lors de la conférence internationale des utilisateurs ESRI qui s’est tenue du 8 au 12 juillet 2019 à San Diego en Californie, USA. L’INS a reçu ce prix pour le projet Air Stat, une initiative visant à automatiser le recensement, les enquêtes et les processus statistiques sous-jacents.Ce prix récompense les efforts fournis et reconnaît le travail réalisé au sein de l’INS, par une équipe d’ingénieurs informaticiens, qui a intégré des technologies de pointe pour assurer la collecte, la mise à jour, et le management de tout type d’information géographique d’une façon fiable et sécurisée.Le projet, qui a débuté en 2014, fait partie d'une initiative financée par les Nations Unies pour utiliser la technologie mobile dans les processus statistiques dans les pays d'Afrique. INS a déjà utilisé Air Stat pour une utilisation dans d’autres enquêtes de moindre envergure menées dans toute la Tunisie, et elle réalise les avantages de disposer de données de meilleure qualité et plus sécurisées, sans parler de processus plus rapides d’introduction des données de terrain dans les bases de données de NSI et prêts à être analysés.