Débat économique pré-électoral... La Tunisie se noie dans le bourbier des dettes publiques

Mardi 06 Août 2019



Un ratio dendettement intolrable

Gouvernement incomptent !

Tunis a abrit, lundi 5 aot 2019, un dbat conomique qui a port essentiellement sur lincapacit du gouvernement sortir la Tunisie de la profonde crise dans laquelle elle sengouffre de jour en jour.Une pliade dconomistes, de premier plan, ont reproch lappareil excutif, le dclin, sans prcdent, de lconomie nationale, en focalisant sur la proccupante dvaluation du dinar tunisien, la hausse du taux de linflation et leffondrement du pouvoir dachat.Lexpert conomique, Moez Joudi, nest pas all par quatre chemins. La situation conomique nationale est on ne peut plus dlicate et inquitante. Il a voqu, dans ce contexte, le dossier de la dette.Avant 2011, le volume de la dette tunisienne ne dpassait pas les 40% du produit intrieur brut (PIB). LEtat parvenait contrler ces ratios et tait en mesure de rembourser ses dettes temps sachant que ces dernires taient destines lenveloppe dinvestissement et du financement des projets. Aujourdhui, ce taux a grimp 77% du PIB. Mais ce qui dautant plus effrayant est que ces fonds emprunts sont allous principalement aux dpenses publiques et non aux ralisations de nouveaux projets ou lamlioration de linfrastructure.Le plus alarmant, selon linterlocuteur est relatif au volet de la soutenabilit. Si le volume dendettement de lEtat est vertigineusement croissant, ces emprunts sont dpenss de manire arbitraire voire irrationnelle.Le mme expert dattaquer le lourd fardeau de la dette extrieure. Selon la Loi de Finances 2019, le ratio de cette dernire est gal 9 milliards de dinars sur un budget qui ne dpasse pas les 40 milliards de dinars. Un rel dsquilibre qui va entraver de plus dur la croissance nationale surtout si on prend en considration le fait que cette dette est rembourse, majoritairement, en devise au moment o les rserves de change sont en baisse perptuelle et notoire.Pour sa part, lexpert en fiscalit, Lasaad Dhaouadi, na pas mch ses mots. Il a notamment soulign que lpineuse question de lendettement est lie plus dune causalit, dont principalement ce quil a diagnostiqu comme la ngligence dlibre de lEtat de ses ressources. Il sest dailleurs rfrenc aux rapports publis par lOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques, le FMI ainsi que la Banque Mondiale.Cette ngligence se traduit par lampleur de lvasion fiscale, mais galement par la maintenance de lacunes lgislatives qui protgent et scurisent, tout compte fait, les filires du blanchiment dargent et des vasions fiscales.Linterlocuteur a affirm que la corruption ravage le systme fiscal. En tmoigne les rapports de la Cour des Comptes et des diffrents PV qui ont t dlaisss et occults par ceux qui dtiennent le pouvoir.Le dput Mohamed Fadhel Ben Omrane a, pour sa part, soulign que la responsabilit de la crise est partage entre les diffrents gouvernements qui se sont succds depuis 2012. Il a rajout que tous, sans exception, sont incapables de grer les affaire de lEtat.Ct chiffres, il a prvu que le ratio de la dette publique va atteindre, dici fin 2019, les 83% du PIB, ce qui reprsente une vritable fatalit pour le pays et pour les gnrations futures. La dette extrieure quivaut aujourdhui 94% et selon les prvisions du Fonds Montaire International, ce taux va atteindre les 104%. La maldiction est double, affirme Ben Omrane, surtout quand on apprend que le taux dendettement saccroit simultanment avec la dvaluation du dinar.