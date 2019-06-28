مؤثر... عائلة تتلقى نبأ نجاح ابنها في البكالوريا بعد أيام من وفاته غرقا

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - تمكن التلميذ علاء بن ضو من معهد بئر علي بن خليفة 1 من النجاح في الباكالوريا من الدورة الرئيسية غير أن فرحة والدته وكافة عائلته لم تكن مكتملة حيث أن علاء بن ضو توفي نهاية الاسبوع الماضي غرقا في شاطئ الشفار من معتمدية المحرس رغم محاولات انقاذه ...
رحم الله الفقيد وألهم أهله جميل الصبر
رحم الله الفقيد وألهم أهله جميل الصبر
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- Hier 19:22 جريحان في إطلاق نار أمام مسجد غربي فرنسا
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Par:cartaginois2011 ( )
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