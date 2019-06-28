Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Nasmat El Jonob  

مؤثر... عائلة تتلقى نبأ نجاح ابنها في البكالوريا بعد أيام من وفاته غرقا

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - تمكن التلميذ علاء بن ضو من معهد بئر علي بن خليفة 1 من النجاح في الباكالوريا من الدورة الرئيسية غير أن فرحة والدته وكافة عائلته لم تكن مكتملة حيث أن علاء بن ضو توفي نهاية الاسبوع الماضي غرقا في شاطئ الشفار من معتمدية المحرس رغم محاولات انقاذه ...

رحم الله الفقيد وألهم أهله جميل الصبر




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 184794

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 16h 15m |           
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 15h 51m |           
Allah Yarhmou ! Très dur !

RESA67  (France)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 15h 21m |           
C’est horrible. Rabbi yarhmah. Rabbi issaber 3ayeltou



Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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