كاتب عام عمادة الأطباء : الطبيب مواطن تضرّر من ارتفاع الأسعار ونسبة التضخّم ويجب مراعاته

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- عبّر الاربعاء 12 جوان، كاتب عام عمادة الأطباء نزيه الزغل عن تفهّمه لردّة فعل المواطنين حول الزيادات وعلّق قائلا " تفهم المواطن ولكن حتى الطبيب مواطن".وأكّد الزغل في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم أن الزيادة ليست استثنائية مشيرا إلى أنه سيتم مراجعتها خلال سنة 2022 وبرّرها بارتفاع الاسعار ونسبة التضخم التي تشهدها البلاد داعيا إلى ضرورة مراعاة عبئ المصاريف التي يتحملها الطبيب حسب تصريحه.يذكر أن عمادة الأطباء أعلنت الثلاثاء 11 جوان، عن الترفيع في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات اللاذعة للأطباء.واختار عديد النشطاء التهجم على الأطباء ووصفهم بالوحوش عديمي الانسانية التي لا تشبع من امتصاص دم التونسيين فيما اختار آخرون التعليق بسخرية على الخبر واعتبروا أن الموت أرحم وأقل تكلفة من المرض.