القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار 2024..

انطلقت فعاليات الدورة الـ96 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، الإثنين 11 مارس/آذار، من مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



ويشهد حفل الأوسكار 2024 سباقًا محمومًا بين الأعمال السينمائية المتنافسة، التي شارك فيها ألمع نجوم هوليوود في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف والغناء.





أوبنهايمر

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أوسكار 2024:

فاز "أوبنهايمر" بجائزة أوسكار أفضل فيلم، الاثنين، في نهاية أمسية كان فيها هذا العمل الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر نولان الفائز الأكبر، إذ حصد سبع جوائز في المجموع.وقد نال الفيلم الذي يتناول سيرة مبتكر القنبلة الذرية ستحسان النقاد، كما حقق نجاحاً باهراً في صالات العرض، إذ بلغت إيراداته على شباك التذاكر حول العالم مليار دولار.وظفر "أوبنهايمر" بهذه الجائزة الرئيسية في حفلة الأوسكار بعد مواجهة محتدمة مع أعمال عدة، أبرزها "باربي" و"أناتومي أوف إيه فال" و"بور ثينغز" و"ذي هولدوفرز"، في عام شهد إجماعاً في الآراء على الجودة العالية للأفلام المشاركة في المنافسة.وحصد الممثل، كيليان مورفي، أول جائزة أوسكار في مسيرته بعد أن فاز، الاثنين، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (أوبنهايمر).وتأتي الجائزة ختاما لموسم جوائز ناجح للممثل الأيرلندي البالغ من العمر 47 عاما والذي كان قد حصل أيضا على جائزة غولدن غلوب وجائزة بافتا وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأدائه في الفيلم نفسه.وكان ترشيحه للأوسكار هو أول ترشيح له ضمن مسابقات هذه الجائز.كما فاز المخرج البريطاني_الأميركي، كريستوفر نولان، بأول جائزة أوسكار في مسيرته المهنية، منتزعا الفوز بجائزة أفضل مخرج عن فيلم (أوبنهايمر).وكان نولان هو المرشح الأبرز للفوز بالأوسكار بعد فوزه بجائزة أفضل مخرج -هو الآخر- في حفلات توزيع جوائز غولدن غلوب وبافتا واختيار النقاد ونقابة المخرجين الأميركيين هذا العام.أفضل فيلم: Oppenheimerأفضل ممثل: Cillian Murphy, Oppenheimerأفضل ممثلة: Emma Stone, Poor Thingsأفضل ممثل بدور مساعد: Robert Downey Jr., Oppenheimerأفضل ممثلة بدور مساعد: Da’Vine Joy Randolph, The Holdoversأفضل مخرج: Christopher Nolan, Oppenheimerأفضل تصوير سينمائي: Oppenheimerأفضل فيلم دولي: The Zone of Interest, United Kingdomأفضل سيناريو مقتبس: American Fictionأفضل سيناريو أصلي: Anatomy of a Fallأفضل فيلم حي قصير: The Wonderful Story of Henry Sugarأفضل فيلم رسوم متحركة قصير: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yokoأفضل فيلم رسوم متحركة: The Boy and the Heronأفضل فيلم وثائقي قصير: The Last Repair Shopأفضل فيلم وثائقي: 20 Days in Mariupolأفضل أغنية أصلية: What Was I Made For? from Barbieأفضل موسيقى تصويرية: Oppenheimerأفضل مكياج وشعر: Poor Thingsأفضل تصميم أزياء: Poor Thingsأفضل مونتاج: Oppenheimerأفضل صوت: The Zone of Interestأفضل تصميم إنتاج: Poor Thingsأفضل مؤثرات بصرية: Godzilla Minus One