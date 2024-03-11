القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار 2024..

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انطلقت فعاليات الدورة الـ96 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، الإثنين 11 مارس/آذار، من مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
ويشهد حفل الأوسكار 2024 سباقًا محمومًا بين الأعمال السينمائية المتنافسة، التي شارك فيها ألمع نجوم هوليوود في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف والغناء.
ويشهد حفل الأوسكار 2024 سباقًا محمومًا بين الأعمال السينمائية المتنافسة، التي شارك فيها ألمع نجوم هوليوود في مجالات التمثيل والإخراج والتأليف والغناء.
أوبنهايمر
فاز "أوبنهايمر" بجائزة أوسكار أفضل فيلم، الاثنين، في نهاية أمسية كان فيها هذا العمل الذي يحمل توقيع المخرج كريستوفر نولان الفائز الأكبر، إذ حصد سبع جوائز في المجموع.
وقد نال الفيلم الذي يتناول سيرة مبتكر القنبلة الذرية ستحسان النقاد، كما حقق نجاحاً باهراً في صالات العرض، إذ بلغت إيراداته على شباك التذاكر حول العالم مليار دولار.
وظفر "أوبنهايمر" بهذه الجائزة الرئيسية في حفلة الأوسكار بعد مواجهة محتدمة مع أعمال عدة، أبرزها "باربي" و"أناتومي أوف إيه فال" و"بور ثينغز" و"ذي هولدوفرز"، في عام شهد إجماعاً في الآراء على الجودة العالية للأفلام المشاركة في المنافسة.
وحصد الممثل، كيليان مورفي، أول جائزة أوسكار في مسيرته بعد أن فاز، الاثنين، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (أوبنهايمر).
وتأتي الجائزة ختاما لموسم جوائز ناجح للممثل الأيرلندي البالغ من العمر 47 عاما والذي كان قد حصل أيضا على جائزة غولدن غلوب وجائزة بافتا وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأدائه في الفيلم نفسه.
وكان ترشيحه للأوسكار هو أول ترشيح له ضمن مسابقات هذه الجائز.
كما فاز المخرج البريطاني_الأميركي، كريستوفر نولان، بأول جائزة أوسكار في مسيرته المهنية، منتزعا الفوز بجائزة أفضل مخرج عن فيلم (أوبنهايمر).
وكان نولان هو المرشح الأبرز للفوز بالأوسكار بعد فوزه بجائزة أفضل مخرج -هو الآخر- في حفلات توزيع جوائز غولدن غلوب وبافتا واختيار النقاد ونقابة المخرجين الأميركيين هذا العام.
القائمة الكاملة للفائزين بجوائز أوسكار 2024:
أفضل فيلم: Oppenheimer
أفضل ممثل: Cillian Murphy, Oppenheimer
أفضل ممثلة: Emma Stone, Poor Things
أفضل ممثل بدور مساعد: Robert Downey Jr., Oppenheimer
أفضل ممثلة بدور مساعد: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers
أفضل مخرج: Christopher Nolan, Oppenheimer
أفضل تصوير سينمائي: Oppenheimer
أفضل فيلم دولي: The Zone of Interest, United Kingdom
أفضل سيناريو مقتبس: American Fiction
أفضل سيناريو أصلي: Anatomy of a Fall
أفضل فيلم حي قصير: The Wonderful Story of Henry Sugar
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko
أفضل فيلم رسوم متحركة: The Boy and the Heron
أفضل فيلم وثائقي قصير: The Last Repair Shop
أفضل فيلم وثائقي: 20 Days in Mariupol
أفضل أغنية أصلية: What Was I Made For? from Barbie
أفضل موسيقى تصويرية: Oppenheimer
أفضل مكياج وشعر: Poor Things
أفضل تصميم أزياء: Poor Things
أفضل مونتاج: Oppenheimer
أفضل صوت: The Zone of Interest
أفضل تصميم إنتاج: Poor Things
أفضل مؤثرات بصرية: Godzilla Minus One
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