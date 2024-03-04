شركة "أمبري": اندلاع حريق على متن سفينة إسرائيلية تم استهدافها قرب عدن

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أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري اليوم الاثنين، اندلاع حريق على متن السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لتفجيرين أحدهما عن بعد.



وقالت الشركة في بيان: "اندلاع حريق على متن السفينة الإسرائيلية المستهدفة التي ترفع علم ليبيريا بعد تعرضها لانفجارين، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية".





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وأعلنت الشركة في وقت سابق اليوم عن استهداف سفينة حاويات تابعة لإسرائيل ترفع علم ليبيريا على بعد 91 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن وإصدارها إشارة استغاثة.



وقالت شركة "أمبري" في بيان، إن "السفينة كانت ترفع علم ليبيريا وتتبع لإسرائيل، وأنها كانت متجهة من سنغافورة إلى جيبوتي. وتم إدراج السفينة على أنها تديرها شركة ZIM Integrated Shipping Services الإسرائيلية، وربما كان هذا انتماء قديما، إذ لم يتم إدراج تبعية السفينة لجهات عامة أخرى".



وبحسب الشركة، فقد أصدرت السفينة إشارة استغاثة بعدما ورد أنها "تعرضت للاستهداف"، وواصلت إرسال إشارة AIS (نظام التعرف الآلي) بعد الحادث.



كما ذكرت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أيضا أن السلطات تحقق في "حادث" على بعد 91 ميلا بحريا جنوب شرق عدن.



وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.



وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.



وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.