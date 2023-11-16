وزيرة إسبانية تطلق حملة لمحاكمة نتنياهو أمام الجنائية الدولية

دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، إيوني بيلارا، للانضمام لدعم حملة أطلقها برلمانيون من أوروبا وأمريكا اللاتينية؛ لوقف إطلاق النار ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب الجرائم الإسرائيلية في غزة.



وقالت بيلارا في تسجيل مصور: "الخدّج يُنتزعون من الحضّانات.. سيارات الإسعاف التي تحمل الجرحى تُهاجَم.. آلاف الأشخاص تُركوا تحت الأنقاض يصرخون طلبا للمساعدة.. آلاف الأشخاص قُتلوا بوحشية على يد دولة إسرائيل المجرمة، كثير منهم أطفال.. نحن نشهد إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة.





وأضافت: "أنا لا أريد أن أكون متواطئة في ذلك، أريد دعم وقف إطلاق النار لإنهاء هذه الوحشية".وقالت: "لن نسمح بإبادة جماعية تستظلّ بصمتنا وتواطؤنا، لهذا السبب قررنا التحرك". وأشارت إلى أن أكثر من 60 برلمانيا من أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية "سيجلبون نتنياهو وقيادته السياسية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونحن بحاجة إلى مزيد من الدعم لهذه المبادرة من خلال توقيعك.. اتخذ خطوة وارفع صوتك".وكانت الوزيرة الإسبانية قد واجهت هجوما شرسا من الاحتلال الإسرائيلي، بعدما اتخذت عدة مواقف في مواجهة العدوان على غزة، فقد طالبت بوقف شراء السلاح الإسرائيلي "الملطخ بالدم"، ودعت لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، كما سبق أن طالبت بمحاكمة نتنياهو بجرائم حرب، لكنها هذه المرة أطلقت حملة للتوقيع عليها.