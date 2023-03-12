أرامكو السعودية.. أرباح قياسية في 2022

أرامكو السعودية.. أرباح قياسية في 2022

Publié le Dimanche 12 Mars 2023 - 11:08 قراءة: 1 د, 12 ث
      
وكالات - حققت شركة أرامكو السعودية أرباحًا صافية خلال عام 2022 هي الأعلى على الإطلاق منذ الإدراج، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات.

وأعلنت الشركة في بيان، الأحد، أن إجمالي أرباح عام 2022 بلغ 161.1 مليار دولار، وهو أعلى أرباح سنوية لها كشركة مدرجة في السوق المالية، بارتفاع نسبته 46.5 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت أرامكو قد حققت أرباحًا بقيمة 110 مليار دولار في عام 2021.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في الأرباح جاء بسبب "أسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسن هوامش أرباح المنتجات المكررة".

كما أعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) عن الربع الرابع من 2022، بزيادة قدرها 4 بالمئة عن الربع الثالث من 2022.

كما أوصى المجلس، بحسب بيان الشركة، بتوزيع أسهم منحة للمساهمين المؤهلين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين بن حسن الناصر إن أسعار النفط الخام العالمية قد تعززت في عام 2022، مؤكدًا أن الشركة ستستمر في استراتيجيتها طويلة الأجل التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة.

وأضاف بأن مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة "حقيقية وتسهم في ارتفاع أسعارها وعدم استقرار الأسواق".

وقال إن أرامكو قد شرعت في أكبر برنامج إنفاق استثماري في تاريخها، إذ ارتفعت نفقات الشركة على المشاريع الرأسمالية في العام الماضي بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى 37.6 مليار دولار.

وأشار الناصر إلى أن تركيز أرامكو لا ينصب على التوسع في إنتاج النفط والغاز والكيميائيات فقط، بل أيضا على تقنيات جديدة للاستدامة وخفض الكربون، مع إمكانية تحقيق مستويات أدنى من الانبعاثات.

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