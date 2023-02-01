"مثيرة للغضب".. هكذا وصف البيت الأبيض أرباح إكسون التاريخية

وكالات - عبر البيت الأبيض عن غضبه بسبب صافي الأرباح القياسي الذي حققته إكسون موبيل في 2022 والبالغ 56 مليار دولار، وهو رقم تاريخي لا للشركة فحسب بل لقطاع النفط الغربي بأكمله.



ومن المتوقع أن تحطم شركات النفط الكبرى أرقامها القياسية السنوية بفضل ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب مما يرفع أرباحها مجتمعة إلى قرب 200 مليار دولار. واجتذب هذا المستوى المرتفع انتقادات متجددة لقطاع النفط وأثار دعوات لمزيد من الدول بفرض مزيد من الضرائب على أرباح الشركات.



وقال البيت الأبيض في بيان إن هامش ربح إكسون مثير للغضب في الوقت الذي يدفع فيه الأميركيون أسعارا قياسية مرتفعة للحصول على الوقود. وانتقد البيان محاولات الجمهوريون في مجلس النواب للمضي قدما في سياسات تهدف لدعم قطاع النفط.



وأضاف البيت الأبيض "تقارير الأرباح الأحدث توضح أن شركات النفط لديها كل ما تحتاجه، بما في ذلك أرباح قياسية وآلاف الموافقات غير المستخدمة لزيادة الإنتاج لكنها تختار بدلا من ذلك أن تستخدم تلك الأرباح في ملء جيوب مسؤوليها وحملة الأسهم في حين يلتمس الجمهوريون بمجلس النواب العذر تلو الآخر لحمايتها من أي مساءلة".



وردت كاثرين ميكلز المديرة المالية لإكسون على الانتقادات المتزايدة بسبب الأرباح الطائلة للقطاع قائلة إن الحل لا يكمن في زيادة الضرائب.



وقالت "ننظر إلى ضرائب الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة... إنها سياسة رديئة وغير قانونية أن تحاول فرض ضريبة على شيء عندما يكون ما تحتاجه فعليا هو زيادة هذا الشيء ... يكون لذلك أثر عكسي لما تحاول تحقيقه".



وحققت إكسون أرباحًا سنوية قياسية بنسبة 157 بالمئة بنهاية عام 2022، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 45.2 مليار دولار في عام 2008، الذي كان في ذلك الوقت الأكبر في تاريخ الشركات الأميركية.



على أساس ربع سنوي، تجاوزت شركة إكسون موبيل التوقعات للمرة الـ9 على التوالي، إذ سجلت أسهمها ربحًا قياسيًا معدلًا بنهاية الربع الرابع 2022 قدره 3.40 دولارًا للسهم، مرتفعًا بمقدار 10 سنتات عن متوسط تقديرات بلومبيرغ.



وكانت الشركة قد كشفت عن نيتها إعادة شراء 50 مليار دولار من الأسهم حتى عام 2024، إلا أن الانتقادات من البيت الأبيض قد تدفع الشركة إلى إعادة النظر في تلك الخطوة.



وجاءت نتائج الشركة، في أعقاب إعلان منافستها شركة شيفرون الأميركية نتائج أرباحها خلال الأسبوع الماضي.



وتعرضت شيفرون لانتقادات شديدة من قبل البيت الأبيض وأعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس عندما كشفت الأسبوع الماضي عن خطط لتحويل 75 مليار دولار إلى المستثمرين في شكل عمليات إعادة شراء للأسهم.



وحققت شيفرون صافي ربح بلغ 36.5 مليار دولار، في عام 2022، مقابل 15.6 مليار دولار في العام السابق.



وفي الربع الأخير من العام الماضي منفردا، سجلت شيفرون صافي أرباح قيمتها 6.45 مليار دولار، مقابل 5.05 مليار دولار في نفس الفترة من 2021.



وسجلت "شيفرون" إيرادات بنحو 56.4 مليار دولار في الربع الرابع، مقابل 48.1 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.



