Niveau records des recettes fiscales , plus de 40 MTND.

L’investissement public stagne à 4 milliards de dinars depuis 2010 alors que les salaires ont augmenté de 1 199 MTND

Ainsi, la démarche vise à rétablir la confiance dans les perspectives d'avenir en accélérant la mise en œuvre des réformes structurelles dans un contexte économique mitigé :- Une situation socio-politique compliquée à laquelle on rajoute les répercussions de la guerre entre l’Ukraine et Russie- Augmentation du taux d’inflation- Hausse des prix de carburant- Augmentationdes prix de matières premières- Baisse du taux de croissance économique dans le mondeEn effet, le ministre de l’Economie et de la Planification a présenté le 20 janvier 2023, les details de la stratégie national pour l’amélioration du climat des affaires et le processus d’implémentation des réformes.Mais peut-on espérer la concrétisation effective dudit programme alors que notre cher pays a atteint un record de pression fiscale et connaît une faiblesse de l’investissement public avec la LF 2023Les recettes fiscales ont augmenté de 5 445MTND par rapport à la Loi de finances rectificative 2022 et 7 806 MTND par rapport la Loi de Finances initiale 2022 .L’impôt sur le revenu finance à lui seul 16% du budget de l’Etat en 2023 contre 18% en 2022 (contre 12% en 2010).La TVA finance 16% du budget de l’Etat en 2023 contre 17% en 2022 (contre 19% en 2010).L’impôt sur les société ne participe qu’à hauteur de 7,3% au financement du budget de l’Etat en 2023 contre 6,9% en 2022 (13% en 2010).Alors que les salaires ont augmenté en 2023 de 1 199 MTND par rapport à la loi de finances initiale de 2022 et de 1 220 MTND par rapport à la loi de finances rectificative de 2022. Cette augmentation provient principalement de l’augmentation de salaire dans le secteur public mise à part le recrutement et la promotion de 2023.Contrairement aux promesses faites au FMI et aux investisseurs étrangers, les dépenses de l’État sont le résultat des salaires dans la fonction publique et la pléthore d’entreprises de l’État dont le personnel est gonflé hors de toute mesure.Ainsi, les dépenses de l’Etat (estimés à 53 921 MTND) se décomposent comme suit:* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie