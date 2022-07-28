الجزائر.. النيابة تطلب إيقاع عقوبة الحبس 15 عاما بحق الوزير السابق خاوة


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 06:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - طلبت النيابة العامة الجزائرية إيقاع عقوبة السجن 15 عاما بحق وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق الطاهر خاوة، حسبما أفادت صحيفة الشروق.


وذكرت الصحيفة أن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أحمد، طلب باإضافة لعقوبة الحبس بحق خاوة، تغريمه 3 ملايين دينار.

كما طلب الوكيل الحبس 10 سنوات بحق نجله زكريا.


ويحاكم الوزير السابق بتهم استغلال النفوذ والحصول على منافع والابتزاز والتشهير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهديد وقضايا أخرى.
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يذكر أن التحقيق مع خاوة جاء بناء على شكوى قدمها مقاولان من ولاية باتنة.

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