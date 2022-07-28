الجزائر.. النيابة تطلب إيقاع عقوبة الحبس 15 عاما بحق الوزير السابق خاوة

وكالات -

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وذكرت الصحيفة أن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أحمد، طلب باإضافة لعقوبة الحبس بحق خاوة، تغريمه 3 ملايين دينار.كما طلب الوكيل الحبس 10 سنوات بحق نجله زكريا.ويحاكم الوزير السابق بتهم استغلال النفوذ والحصول على منافع والابتزاز والتشهير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهديد وقضايا أخرى.يذكر أن التحقيق مع خاوة جاء بناء على شكوى قدمها مقاولان من ولاية باتنة.