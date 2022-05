Dilemme de la filière lait et viande en Tunisie

Comment on en est arriv cette situation

LEtat doit cder la place aux jeunes entrepreneurs

Il est grand temps de changer notre modle conomique

Amine BEN GAMRA (*)LUnion tunisienne de lAgriculture et de la Pche (UTAP) a publi, recement, un communiqu dans lequel elle revendique une hausse du prix du lait dau moins 715 millimes / litre au profit de lleveur.Le ministre de lAgriculture, de la pche et des ressources hydrauliques de son ct a fait savoir que les prix de vente du lait, des ufs et des volailles sera revu la hausse afin dassurer une meilleure marge bnficiaire au profit des agriculteur.Mais, au moment o le commun des agriculteurs revendique des hausse du prix, les mnages Tunisiens voient leur pouvoir d'achat plomb caus par des vagues svres et intenses de hausses des prix qui ont dtruit aussi bien la consommation, lpargne et lemploi et en consquence le pouvoir dachat de la population ce qui a creus spectaculairement le foss des ingalits sociales.À peine une dcennie s'est coule depuis le printemps arabe, pour lequel la hausse des prix des denres alimentaires a t l'tincelle qui a allum la mche de la rvolution. Aujourdhui, la situation s'est empir et notre scurit alimentaire devient menace.Selon lOrganisation pour lalimentaire et lagriculture (FAO), agence spcialise des Nations Unies, lindice des prix des produits alimentaires a atteint 145,4 en moyenne au cours du premier trimestre 2022, soit une augmentation de plus de 15 % par rapport 2021. Cette progression des prix des produits alimentaires fait suite celle enregistre en 2021 : + 28 % par rapport 2020.Ces hausses de prix ont t accentues par le dclenchement de la guerre en Ukraine.Cette augmentation du prix des produits alimentaires a des consquences fortes pour notre pays dj fragilis par la pandmie de Covid-19. Des mouvements de protestation contre la hausse des prix des produits alimentaires se sont par ailleurs dclenchs dans plusieurs rgions. Selon la FAO, la situation pourrait empirer dans les semaines qui viennent : les rcoltes en Ukraine, a minima pour lanne 2022, tant largement compromises.La Tunisie mne depuis lindpendance une politique agricole qui sert certains intrts privs mais pas ceux de la majorit de la population ordinaire. Les entreprises prives de chaque secteur rglementent leurs industries, ce qui leur permet de tenir leurs concurrents distance.Lhomme qui dirige la Chambre syndicale des industries laitires de Tunisie lUTICA, la fdration des employeurs, sige au conseil dadministration de GIVLAIT. Cette socit dtient 66 % du march du lait et des produits laitiers.La production locale est soit dcourage, soit rglemente au profit de quelques oprateurs. Dans le mme temps, 90% des aliments pour btail sont imports des prix exorbitants et la plupart des meilleures terres agricoles de Tunisie sont entre les mains de coopratives, autrement dit de lÉtat.La confusion entre les rgulateurs et les producteurs qui ont investi dans le systme de rgulation pour leur bnfice personnel sest accrue au cours des dernires dcennies. Cette situation explique pourquoi la plupart des familles de larrire-pays agricole ont vu leurs revenus diminuer et pourquoi la fracture entre une cte plus riche et un ouest et un sud plus pauvres sest accrue.Le rsultat est que, la majorit des leveurs ont vendu leurs vaches ou rduit les taux de fourrages uniquement pour sauvegarder le cheptel , les revenus des petits exploitants agricoles ont diminu et que la Tunisie na pas russi pour les augmenter.Lagriculture peut contribuer crer des emplois dans le pays et participer significativement la relance conomique mais lÉtat devrait se dsengager et cder la place aux jeunes entrepreneurs surtout au niveau des grandes exploitations pour encourager la production grande chelle.Il sagit de pouvoir se prononcer sur les politiques agricole et alimentaire qui nous concernent. favoriser un systme alimentaire local durable et une agriculture digitale.Aujourdhui,une grande partie des terres de l'État sont en friche, dans les rgions du nord et du centre mais la plupart de ces terres agricoles sont entre les mains de coopratives.Paralllement, lÉtat devrait se concentrer sur les services publics essentiels et veiller la regulation du march.Cette nouvelle ralit devrait donner rflchir aux architectes de notre modle conomique, lequel gagnerait sorienter advantage vers le secteurs agricole surtout que ce secteur manque de financement.Il faut pour cela inaugurer une nouvelle re de prise de decision rationnelle, qui tienne plus compte de lintrt gnral du pays et une stratgie claire pour la promotion du secteur, et ce particulirement en ce qui concerne le contrle des circuits de production, dimportation et de distribution.La stratgie dvelopper doit couvrir lensemble des maillons constituant le secteur et prconiser dans la mise en uvre de ses composantes dadopter une approche participative de nature mieux cibler les insuffisances releves lors de diagnostic et dfinir les priorits.Amine BEN GAMRAExpert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie