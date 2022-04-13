انهيار عائشة بن أحمد أثناء سقوط كوبري "رامز موفي ستار"

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حلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ضيفة في الحلقة الحادية عشر من برنامج المقالب "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والممثل العالمي فان دام، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.واستقبل الفنان رامز جلال الفنانة عائشة بن أحمد بمقدمة ساخرة، قائلًا: "تونس تعد بحرًا من المبدعين، وتعد في الوطن العربي منجم المواهب، تسللت من بين الصفوف، زاحمت الفنانات، هي لئيمة وخبيثة، وانتهزت الفرصة فانقضت على الوسط الفني، تحايلت حتى ركنت فنانات كثيرة، معانا ومعاكم عائشة بن أحمد".ودخلت الفنانة عائشة بن أحمد في وصلة صراخ هستيري مصحوبة ببكاء خلال فقرة سقوط الكوبري الموجود فوق بركة التمساح، متوسلة من رامز جلال الذي يتقمص شخصية الفنان العالمي فاندام بإيقاف السيارة وإبعاد الثعبان عنها.وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير مشهد في فيلم أمام النجم العالمي فان دام.ويتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تسير بسرعة في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، تظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.