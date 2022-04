Même scénario libanais se produit en Tunisie

. ..

Lors dun entretien tlvis, le vice premier ministre libanais a dclar que le Liban et sa banque centrale sont en faillite et que cette situation tait le rsultat de dcennies de corruption et de mauvaise gestion publique. Le Liban fonde aujoudhui ses espoirs sur le FMI avec qui lEtat ngocie depuis quelques mois un fonds de sauvetage.Notre pauvre pays connait les mmes erreurs et mmes sorts.Dj endett 100 % de son PIB, la Tunisie doit trouver plus de 6 milliards deuros pour couvrir ses dpenses en 2022. Des discussions avec le FMI sont en cours pour obtenir un nouveau prt le 4e depuis la rvolution de 2011 de 3,5 milliards deuros. Le gouvernement tunisien esprait conclure avec largentier international la fin du premier trimestre 2022. Mais les discussions nen sont quau stade prliminaire. Dans la meilleure des hypothses, il ny aura pas daccord avant mai-juin. Lensemble des bailleurs subordonnent la mise disposition de fonds supplmentaires laccord avec le FMI.Facilitation des dparts en retraite des fonctionnaires, licenciements au sein des entreprises publiques et fin des subventions sont donc envisags. Mais pour mettre en place ces mesures, le FMI, lass des promesses non tenues du pays en transition, exige laccord pralable de lUGTT, la puissante centrale syndicale.Autrement le recours au Club de Paris pour ngocier une restructuration des dettes de la Tunisie semble invitable.Le taux de chmage atteint dsormais 18,4 % et le pays, dont la croissance reste faible (3 4 % prvus pour 2021).Lagence de notation Moodys a dgrad dun cran la note souveraine du pays, passe de B3 Caa1, signifiant que la confiance accorde aux finances tunisiennes diminue.À ces chocs se sont ajouts ceux de la cration dun nombre massif demplois publics, dont beaucoup nexistent que sur le papier. La masse salariale gonfle de lÉtat a dtruit sa capacit investir dans les infrastructures. Les Tunisiens se sont dsintresss de ce quils considrent comme une dmocratie institutionnelle formelle au regard de leur vie quotidienne, de la drive de lÉtat, de la corruption endmique, dun systme judiciaire non rform et dun systme juridique rpressif o certaines lois remontent lpoque coloniale ou mme avant.Pire encore, Kais Saied qui a t lu prsident en 2019 est un homme de peu de mots. Il navait aucune exprience politique et conomique pralable, mais il sest rapidement appropri les slogans des mouvements sociaux de 2018. Il a affront un parlement fragment dont le porte-parole, le leader dEnnahda, se plaisait tirer les ficelles en coulisses depuis dix ans. Le dcor tait donc plant pour une confrontation car la constitution approuve par rfrendum en 2014 ne dfinit pas clairement les pouvoirs respectifs du chef de lÉtat et du parlement. Il en est rsult un immobilisme.Les rformes conomiques dsesprment ncessaires que les gouvernements et prsidents successifs avaient promis au FMI, lUE et aux gouvernements occidentaux ne se sont pas concrtises. Le dfi de rformer les politiques industrielles et conomiques et de faire face une fracture rgionale croissante na jamais t relev. L o de nombreux observateurs occidentaux ont vu la dmocratie, la plupart des Tunisiens ont vu la kleptocratie.* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie