زعيم احتجاج طلابي سابق يصبح أصغر رئيس لتشيلي

وكالات - تعهد الزعيم الطلابي السابق ذو الميول اليسارية غابرييل بوريك (36 عاما) بتحسين حياة جميع التشيليين ومواجهة انعدام المساواة وذلك بعد ساعات من تنصيبه كأصغر رئيس في تاريخ البلاد.
وتعهد بوريك بأن حكومته الشابة والشاملة "ستهاجم الفقر وانعدام المساواة اللذين قال إنهما الدعامة غير المقبولة لنموذج السوق الحرة الذي فرضه منذ عقود الجنرال أوغستو بينوشيه، الذي حكم من 1973 إلى 1990".
وقال في كلمة من شرفة مبنى الحكومة "الطريق سيكون بلا شك طويلا وشاقا"، داعيا إلى الوحدة لجعل تشيلي "دولة كريمة وعادلة".
وتعهد بوريك بأن حكومته الشابة والشاملة "ستهاجم الفقر وانعدام المساواة اللذين قال إنهما الدعامة غير المقبولة لنموذج السوق الحرة الذي فرضه منذ عقود الجنرال أوغستو بينوشيه، الذي حكم من 1973 إلى 1990".
وقال في كلمة من شرفة مبنى الحكومة "الطريق سيكون بلا شك طويلا وشاقا"، داعيا إلى الوحدة لجعل تشيلي "دولة كريمة وعادلة".
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