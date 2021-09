Briefing quotidien de l'actualité tunisienne

AA -





Tunisie : Une ONG rclame la fixation d'un "dlai" pour les mesures d'exception prises par le Prsident (AA)



La Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH) a soulign la ncessit de "fixer un dlai" pour sortir de "l'tat d'exception" dans le pays, et d'acclrer le retour sur la voie dmocratique.



C'est ce qui ressort du communiqu publi sur la page Facebook officielle de l'Organisation non gouvernementale.

L'ONG tunisienne a exprim son refus des "amendements la constitution concernant principalement le systme politique, par le biais du mcanisme rfrendaire".

Et de souligner son adhsion la ncessit de "fixer un dlai pour sortir de la situation exceptionnelle dans le pays (mesures d'exception du prsident Kas Saed) et d'acclrer le retour la voie dmocratique par des mcanismes dmocratiques, dont le plus important est participatif."



Tunisie : Mandat de dpt l'encontre du dput Seifeddine Makhlouf (AA)



Le juge d'instruction prs le tribunal militaire de Tunis a mis, lundi, un mandat de dpt lencontre du chef de la Coalition Al-Karama, parti conservateur et alli du mouvement Ennahdha, Seifeddine Makhlouf, dans le cadre de l'affaire dite de "l'aroport de Tunis-Carthage".

Makhlouf est actuellement dtenu la prison de Mornaguia (Tunis) dans le cadre d'une deuxime affaire en cours d'instruction pour "outrage la magistrature". Une audience a t fixe pour son audition le 30 septembre.



Dans laffaire dite de "l'aroport de Tunis-Carthage", Makhlouf et deux autres dputs de son parti sont accuss d'avoir agress et insult les forces de scurit l'aroport aprs qu'une femme fiche S-17 (restrictions de voyage dans le cadre de la stratgie nationale de lutte contre le terrorisme) eut t empche dembarquer bord dun avion au dpart de l'aroport de Tunis-Carthage.



Covid-19 en Tunisie : 4 dcs enregistrs au cours des dernires 24 heures (AA)

Les autorits sanitaires tunisiennes ont fait savoir, lundi, que 4 dcs et 179 nouvelles contaminations dus la Covid-19 avaient t enregistrs au cours des dernires 24 heures.

Le dpartement de la Sant a ajout, par voie de communiqu consult par l'Agence Anadolu, avoir galement recens 394 gurisons la date du 26 septembre courant.



De ce fait, le nombre des personnes ayant contract le coronavirus passe 705 474, dont 24 794 ont perdu la vie, tandis que 673 438 ont recouvr leur sant.



Des organisations dnoncent labsence de garanties "relles" pour la mise en place dune dmocratie (TAP)



Des organisations et associations ont dnonc, ce lundi, l'absence de garanties " relles " pour la mise en place d'une dmocratie dans le pays, estimant que le Dcret prsidentiel n 2021-117 qui comportait un certain nombre de dispositions portant organisation provisoire des pouvoirs publics, manque dans sa forme une vision claire pour lutter contre le retour des rgimes politiques " corrompus. "



Dans une dclaration conjointe rendue publique, lundi, ces organisations estiment que le Dcret prsidentiel ne fixe aucun dlai pour la mise en uvre des dispositions transitoires, un Dcret qui a t prpar sans aucune concertation avec les principales composantes de la socit civile, selon ces associations.



ONU : Jerandi sentretient New York avec Lacroix (TAP)



La participation de la Tunisie aux oprations de maintien de la paix a t au centre de lentretien qua eu le ministre des Affaires trangres, de la Migration et des Tunisiens ltranger, Othman Jerandi, avec le secrtaire gnral adjoint de lONU aux oprations de paix, Jean-Pierre Lacroix.



Lentretien a eu lieu en marge de la participation de Jerandi au dbat gnral de haut niveau de la 76me session de lAssemble gnrale des Nations unies qui se tient du 20 au 27 septembre New York.



Cit dans un communiqu du dpartement des Affaires trangres publi dimanche, Jerandi a rappel le participation de la Tunisie depuis les annes 60 aux oprations de maintien de la paix, affirmant la disposition du pays garantir la participation dun plus grand nombre de cadres militaires, scuritaires et civils aux oprations onusiennes de maintien de la paix et de rtablissement de la stabilit.