France : un hélicoptère de la sécurité civile s’écrase avec 5 personnes à bord

- le ministre de lintrieur Grald Darmanin a annonc sur les rseaux sociaux quun mcanicien a t tu dans le crash et que plusieurs des autres personnes prsentes bord ont t grivement blesss





Un mcanicien de la scurit civile a t tu dans le crash dun hlicoptre de secours ce dimanche en Isre, a annonc le ministre de lintrieur Grald Darmanin sur les rseaux sociaux.



Plusieurs des cinq personnes prsentes bord, ont t grivement blesses.



Jadresse toutes mes condolances la famille et aux collgues du mcanicien de la scurit civile dcd dans laccident dun hlicoptre se rendant en intervention avec son bord 5 personnes a ragi Grald Darmanin dans une publication sur Twitter.



Le ministre de la sant Olivier Vran sest, quant lui, dit boulevers par le crash dun hlicoptre de la Scurit civile en Isre .



Les quipes soignantes sont mobilises pour prendre en charge les secouristes, dont certains sont grivement blesss a-t-il assur.



Le ministre de lintrieur se rendra sur place demain matin afin de rencontrer les gendarmes et les agents de la scurit civile .



Pour rappel, la prfecture de lIsre avait annonc le drame en fin daprs-midi ce dimanche par voie de communiqu, prcisant que lappareil se rendait en opration de secours sur le secteur de Villars de Lans quand il sest abm au sol, avec son bord cinq membres de lquipe (quipage et secouristes) .



À ce stade, les causes de laccident sont indtermine .



Le bilan humain reste provisoire et pourrait voluer.