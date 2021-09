Coup d’État en Guinée : Les militaires du Colonel Mamady Doumbouya applaudis dans les rues

AA - Les nouveaux matres de Conakry sont applaudis par des citoyens qui affichent leur satisfaction de vivre ce changement de rgime , a indiqu Kalil Diakit, directeur de la tlvision nationale (RTG).



Une foule en liesse est sortie pour acclamer les militaires sur la route Le Prince pour leur courage , a-t-on appris dimanche, de sources locales.



Vive larme ! Vive le coup dEtat ! Ce sont l entre autres slogans quils ont scand dans les rues de Conakry lendroit des militaires, a indiqu lAgence Anadolu (AA), Bah Signon, enseignant Conakry.



Les militaires se sont plus tard rendus la Radiodiffusion tlvision guinenne (RTG) pour soumettre leur communiqu de prise du pouvoir.



Le drapeau guinen (rouge, jaune et vert) autour du coup, le nouveau matre du pays a expliqu la RTG ses motivations et annonc une transition militaire rapide et paisible .



Au sige de la RTG et dans les rues de Conakry, les nouveaux matres de Conakry sont applaudis par des citoyens qui affichent leur satisfaction de vivre ce changement de rgime , a indiqu pour sa part AA, Kalil Diakit, directeur de la tlvision nationale (RTG).



Beaucoup de Guinens qui ont appel la RTG au tlphone ce dimanche, ont demand dj aux nouveaux matres du pays de librer les prisonniers politiques et annoncer des signes de dcrispation qui permettraient de rconcilier le peuple et lui permettre de respirer . a ajout M. Kalil.



Dans son discours la tlvision nationale, le Colonel Mamady Doumbouya a dnonc les tares du pouvoir caractris par une gabegie financire, la politisation outrance de ladministration publique, la pauvret et la corruption endmique.



Pour mettre un terme ces tares, la junte a promis de travailler dsormais avec le peuple souverain de la Guine dans sa totalit. Nous avons dcid partir de linstant de dissoudre la Constitution , a ajout le colonel prcisant que la junte sengage faire participer les quatre rgions naturelles, et la diaspora dans la rdaction dune nouvelle constitution.



Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blesss, et beaucoup de larmes. Nous allons tous nous asseoir pour rdiger une constitution qui est adopte nos ralits, capable de rgler nos problmes parce que si vous voyez ltat de nos routes, vous voyez ltat de nos hpitaux, vous vous rendrez compte quaprs 62 ans dindpendance, il est temps quon se donne la main.



Nous allons engager une concertation nationale pour une transition inclusive et apaise. Plus personne ne doit mourir pour rien , assure le patron de la junte.



Avant de rassurer lensemble des organisations et partenaires internationaux, sur le respect des engagements pris vis--vis deux et de la communaut internationale.



Le Colonel Doumbouya a galement cit l'ancien prsident de la Rpublique du Ghana, Jerry Rawlings qui disait si le peuple est cras par ses lites, il revient larme de rendre au peuple sa libert .



Il faut rappeler que le prsident Alpha Cond renvers dimanche par le coup dÉtat, vient dentamer un troisime mandat, aprs une rforme de la constitution fortement controverse qui avait provoqu avant et aprs l'lection, des mois de tensions qui ont caus des dizaines de morts dans un pays coutumier des confrontations politiques sanglantes.



L'lection a t prcde et suivie par l'arrestation de dizaines d'opposants.