France: Macron et Le Pen qualifiés au second tour de la présidentielle 2022 (Sondage)

AA - Paris / Ümit Dönmez

-



-Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria publi ce vendredi, Emmanuel Macron serait crdit de 24 26% des voix, alors que Marine Le Pen obtiendrait entre 19 et 23% des voix.





Les rsultats d'un sondage, publis ce vendredi, ont indiqu qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient qualifis au second tour de llection prsidentielle, si celle-ci devait se tenir dimanche prochain.



L'enqute d'opinion Ipsos-Sopra Steria pour Franceinfo et Le Parisien/Aujourd'hui en France a t ralise sur le terrain , les 2 et 3 septembre 2021, auprs d'un chantillon de 925 personnes inscrites sur les listes lectorales et reprsentatives de la population franaise ge de 18 ans et plus .



Selon les rsultats de cette enqute ayant pris en compte plusieurs scnarios possibles pour la prsidentielle 2022, dont celui d'une candidature du journaliste Éric Zemmour, le prsident sortant, Emmanuel Macron, qui ne s'est pas encore officiellement port candidat, obtiendrait entre 24 % et 26 % des suffrages au premier tour du scrutin qui se tiendra le 22 avril 2022, alors que la prsidente du Rassemblement National (RN), Marine Le Pen obtiendrait entre 19 et 23 % des voix.



Dans tous les scnarios envisags, le candidat de la droite viendrait complter le trio de tte. Le Prsident des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ancien membre du parti Les Rpublicains, (LR / droite) qui a refus de prendre part une primaire de la droite, se saisirait de 15 17% des intentions de vote.



Dans le cas d'une candidature de Valrie Pcresse (LR) pour la droite, la prsidente de la rgion Île-de-France, - ayant galement annonc sa candidature -, obtiendrait de 14 16 % des suffrages, tandis que Michel Barnier (LR), lui aussi candidat une nomination pour LR, rcolterait entre 11 et 13 points.



Selon les rsultats du sondage Ipsos-Sopra Steria, les candidats de gauche ne cumulant environ qu'un tiers des voix, arriveraient en quatrime position du premier tour de l'lection prsidentielle, avec 10 % des suffrages pour Yannick Jadot, candidat la primaire d'Europe Écologie Les Verts (EELV), qui se tiendra du 16 au 19 septembre prochain, 9 % pour Anne Hidalgo (Parti socialiste, PS), la maire de Paris ayant rcemment obtenu le soutien de Martine Aubry, alors que le leader de La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mlenchon rcolterait de 8 8,5 % des voix.



Le polmiste Éric Zemmour arriverait plus ou moins ex æquo avec le chef de file de LFI (8 8,5 % des suffrages exprims), son ventuelle candidature n'affectant pas les chances de qualification de Marine Le Pen (RN) au second tour de l'lection prsidentielle.



Parmi les autres candidats, le prsident de Debout la France (DLF), Nicolas Dupont-Aignan serait crdit de 2 5 % d'intentions de vote, alors que le socialiste Arnaud Montebourg rcolterait 2 %.