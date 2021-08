Tunisie / Qalb Tounes : "Nous n'avons pas connaissance de l'arrestation de Nabil Karoui en Algérie"

AA - Tunisie / Adel Thabti -



- Jusqu' lundi soir, aucune dclaration des autorits tunisiennes ou algriennes n'a t rendue publique concernant l'arrestation du prsident du parti Qalb Tounes





Le prsident du bloc parlementaire du parti Qalb Tounes (28 dputs/217), Oussama Khlifi, a dclar que le parti n'avait pas connaissance de l'arrestation de son prsident, Nabil Karoui, en Algrie.



C'est ce qui ressort des dclarations du dput Khlifi la radio prive "I FM", lundi, affirmant : "A ce jour, nous n'avons aucune connaissance qu'il (Karoui) se trouve en Algrie".



Khlifi a prcis que Karoui est actuellement en procs, qu'il a t remis en libert par une dcision de justice, que son interdiction de voyager a t leve et qu'il n'est pas recherch par la justice tunisienne.



Il a ajout que le parti attend la position des autorits officielles pour se prononcer sur la question.



Et de poursuivre : "La situation actuelle dans le pays est exceptionnelle. Tout le monde est interdit de voyager, quelques exceptions prs."



La radio Mosaique FM (prive) a rvl, dimanche, que : "la police des frontires algrienne a arrt le prsident de Qalb Tounes, Nabil Karoui, et son frre, le dput Ghazi Karoui, dimanche aprs-midi dans la rgion algrienne de Tebessa. Ils se trouvaient dans un appartement du centre-ville appartenant au frre d'un ancien dput algrien".



Les autorits tunisiennes et algriennes n'ont jusqu' lundi aprs-midi publi aucune dclaration concernant l'arrestation de Karoui.



Le candidat malheureux la prsidentielle tunisienne de novembre 2019, n'en est pas ses premiers dboires avec la justice de son pays. Il avait t arrt le 23 aot de la mme anne en Tunisie suite des accusations de "blanchiment dargent et vasion fiscale".



Suite une plainte dpose le 14 mars 2019 par lONG "I Watch" auprs du ple judiciaire conomique et financier tunisien pour "suspicion de blanchiment dargent" travers des socits dont ils seraient propritaires en Algrie, au Maroc et au Luxembourg.



La justice tunisienne avait dcid, en juillet 2019, de geler les avoirs de Nabil et Ghazi Karoui et de leur imposer une interdiction de quitter le territoire tunisien.



En pleine campagne lectorale pour les lections lgislatives et prsidentielles de 2019, Nabil Karoui avait t plac en dtention o il avait pass plus dun mois, avant dtre relch quelques jours avant le deuxime tour de la prsidentielle.



Il a de nouveau t arrt en dcembre 2020, et plac en dtention provisoire, avant dtre libr en juin dernier.



Le prsident du parti Qalb Tounes navait fait aucune apparition publique depuis le 25 juillet dernier, date laquelle le prsident tunisien Kas Saed a dcid de limoger le chef du gouvernement Hichem Mechichi, de geler les prrogatives du parlement et de lever limmunit des dputs de lAssemble des reprsentants du peuple (ANP Parlement tunisien).







*Traduit de lArabe par Mourad Belhaj