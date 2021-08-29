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عاهل الأردن يؤكد لـ"الدبيبة" وقوف المملكة إلى جانب ليبيا

Publié le Dimanche 29 Août 2021 - 17:32قراءة: 0 د, 28 ث
الأناضول - أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، وقوف بلاده إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود التي تحمي أمنها وسيادتها.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.

ووفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وحسب المصدر ذاته، أكد الملك عبد الله وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها.

ولم يحدد بيان الديوان موعد وصول الدبيبة للمملكة ومدة زيارته لها.

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