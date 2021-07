Tunisie: des partis politiques appellent à tenir en urgence une conférence nationale de salut

AA -



-À la suite des dcisions prises par le Prsident Kas Saed, qui ont t rejetes par la majorit des partis, alors que certaines formations politiques les ont considres comme un coup d'État contre la Constitution .

Trois formations politiques tunisiennes ont appel lundi la classe politique prserver les acquis de la rvolution de 2011, dont une, avait exhort le Prsident Kas Saed tablir une feuille de route dans le cadre d'une confrence nationale de salut qui se tiendrait en urgence.Cest ce qui ressort des communiqus distincts des partis Tahya Tounes , Afaq Tounes et Machrou Tounes , au lendemain de lannonce faite par le locataire de Carthage Kas Saed de geler les activits du Parlement, de dmettre le chef du gouvernement Hichem Mechichi de ses fonctions, et dassumer lui-mme le pouvoir excutif avec l'aide d'un gouvernement qui sera dirig par un nouveau chef dsign par le prsident de la Rpublique, et ce, pour une dure de 30 jours.La majorit des partis tunisiens a rejet les dcisions de Saed. Si certaines formations politiques les ont considres comme un coup d'État contre la Constitution , d'autres ont exprim leur soutien en faveur desdites dcisions.Par voie de communiqu rendu public lundi, le mouvement Machrou Tounes (3 siges sur 217) a appel Saed clarifier son programme d'action dans le dlai de 30 jours qu'il s'est accord, en laborant une feuille de route dans le cadre de lorganisation en urgence dune confrence nationale de salut .Machrou Tounes a propos que cette confrence donne lieu l'organisation d'un rfrendum populaire pour changer le systme politique et amender l'ensemble du systme lectoral .Les dcisions de Saed surviennent la suite des manifestations populaires qui ont eu lieu dans plusieurs gouvernorats exigeant le renversement de l'ensemble du systme au pouvoir et pointant du doigt lchec de lopposition, au regard des crises politique, conomique et sanitaire que traverse le pays.De son ct, le mouvement Tahya Tounes (10 siges sur 217) a exhort dans son communiqu la classe politique assumer sa responsabilit historique et faire des concessions pour dsamorcer les tensions dans le pays et restaurer la confiance de la population pour lancer une opration de sauvetage sur les plans conomique, social et sanitaire .Tahya Tounes a soulign que la Tunisie ne peut plus supporter de conflits futiles et a besoin des efforts de tout son peuple pour sauver l'difice rpublicain .Le peuple tunisien a le droit de bnficier d'une vie politique transparente et moderne. Il n'y a aucune place pour des tentatives de retour en arrire par rapport aux acquis dmocratiques , a soulign le mouvement dans son communiqu.Pour sa part, le mouvement Afaq Tounes (deux siges sur 217) a exhort la Prsidence de la Rpublique et toutes les forces politiques ainsi que la socit civile se mobiliser pour prserver les acquis de la rvolution .Il a galement appel s'engager dans la rforme et la construction d'une vritable voie dmocratique et d'une rvolution conomique et sociale de manire rpondre aux aspirations des Tunisiens .Les mesures exceptionnelles qui seront annonces par Kas Saed doivent donner la garantie qu'elles sont conformes la Constitution (...) et que leur but est de faire respecter l'État de droit, les institutions, le rgime rpublicain, et de rectifier le processus dmocratique , a estim le parti Afaq Tounes .Afaq Tounes a mis galement laccent sur la ncessit de prserver la paix civile et dviter toute forme de violence .La Tunisie est considre comme le seul pays arabe qui a russi effectuer une transition dmocratique parmi d'autres pays arabes qui ont galement connu des rvolutions populaires ayant renvers les rgimes au pouvoir, notamment en Égypte, en Libye et au Ymen.Cependant, des personnalits tunisiennes ont accus plusieurs reprises les pays arabes, notamment les pays du Golfe, de mener une contre-rvolution pour faire avorter le processus de transition dmocratique en Tunisie, craignant pour le sort de leurs rgimes en place.*Traduit de larabe par Majdi Ismail