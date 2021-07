Tunisie-Ghannouchi: les décisions de Saied constituent un putsch contre la Constitution et la Révolution

AA -

- Le prsident de la Rpublique tunisienne a gel les travaux du Parlement et lev limmunit de tous les dputs, conformment l'article 80 de la Constitution

Le prsident de l'Assemble des reprsentants du peuple ( ARP/Parlement) et chef du parti Ennahdha, Rached Ghannouchi a fait savoir que les dcisions annonces dimanche soir, par le prsident de la Rpublique tunisienne, Kais Saied, constituaient un putsch contre la Constitution et la Rvolution.C'est ce qui ressort d'une dclaration accorde l'agence de presse Reuters.Ghannouchi a galement indiqu que les partisans d'Ennahdha et le peuple tunisien allaient dfendre la Rvolution.Cette raction intervient peu aprs l'annonce d'une srie de dcisions historiques par le prsident tunisien, Kais Saied, qui avait activ larticle 80 de la Constitution, en vertu duquel il a gel les travaux du Parlement et lev limmunit de tous les dputs. Aussi, a-t-il limog le chef du Gouvernement actuel Hichem Mechichi et annonc qu'il dsignera un nouveau.Kas Saed prendra, en outre, la tte de lexcutif temporairement et prsidera le parquet afin de "sauver le pays et restaurer la paix sociale", selon une allocution prononce, dimanche, en marge d'une runion tenue en urgence, avec des hauts cadres scuritaires et militaires.Des Tunisiens en liesse ont accueilli ces dcisions qualifis d'"historiques" par certains. Nombre de citoyens sont descendus dans la rue Klaxonner, applaudir et crier de joie, en signe de satisfaction.A l'occasion du 64 anniversaire de la Rpublique, les Tunisiens, rvolts, ont organis, durant la journe du 25 juillet, des rassemblements dans toutes les rgions du pays afin de dnoncer la crise socio-politique que vit la Tunisie, suite quoi des affrontements avaient clat entre manifestants et forces de l'ordre.