Briefing quotidien de l'actualité tunisienne

Le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi a qualifi de "criminelle" la dcision du ministre de la Sant limog en pleine crise sanitaire, Faouzi Mehdi, d'inviter les citoyens recevoir le vaccin anti-Covid, titre exceptionnel et sans rendez-vous, l'occasion de l'Ad Al-Adha.Mechichi a dplor qu'il ne reconnaisse plus le ministre de la Sant et l'efficacit de ses cadres qui sont des rfrences dans leurs spcialits. Il a ajout ne jamais avoir imagin que le ministre tunisien puisse arriver ce degr de stress, pour assurer la fourniture de l'oxygne aux malades, ni cet chec dans la vaccination, alors que la Tunisie a toujours t cite en exemple en matire de politique vaccinale.Il a ajout que lorganisation de ces journes ouvertes de vaccination tait une dcision criminelle, tout en exprimant son tonnement de la prise d'une telle dcision de faon unilatrale, sans aucune coordination avec les autres intervenants, comme les autorits scuritaires, et mme, les gouverneurs.Le prsident tunisien Kas Saed a qualifi la journe ouverte de vaccination annonce par le ministre de la Sant au profit des citoyens de ''crime contre la Tunisie'', en raison des foules qui se sont rassembles devant les centres de vaccination.Il a ajout que "ce rassemblement est une opration orchestre par des personnes influentes au sein du systme politique (sans les prciser), dont le but n'est pas de faire vacciner les gens, mais plutt de propager le virus"."Certaines personnes ont planifi minutieusement cette journe afin que les bousculades et les rassemblements aient lieu", a-t-il lanc, expliquant que "la pandmie politique en Tunisie est encore plus norme que la pandmie sanitaire".Le prsident tunisien Kas Saed a soulign la ncessit ce que les parties qui seraient l'origine des scnes d'encombrement et de chaos qui ont eu lieu, mardi, devant les centres de vaccination, assument pleinement leur responsabilit.''Tous ceux qui seraient lorigine des scnes qui se sont produites hier, poussant les Tunisiens affluer devant les centres de vaccination, ce qui pourrait provoquer la propagation du virus, doivent assumer pleinement leur responsabilit'', a-t-il indiqu.S'adressant l'ancien ministre de la Sant, le prsident tunisien a salu le grand effort dploy par Mehdi au service de la sant, soulignant que la sant du citoyen n'est pas un jeu.Le Syndicat des Mdecins, Pharmaciens et Mdecins Dentistes Hospitaliers ont dnonc les propos du chef du gouvernement, Hichem Mechichi selon lesquels il n'tait pas au courant de la politique en vigueur contre le Coronavirus.L'organe syndical a galement rejet la dcision de Mechichi privant le personnel du secteur de la sant puis en raison de lpidmie et des politiques gouvernementales inefficaces, de son cong annuel.Il l'a aussi appel assumer sa responsabilit politique et morale quant la dtrioration de la situation sanitaire.Une correspondance fuite du Chef du Cabinet du ministre de la Sant datant du 19 juillet 2021 destine au Chef du Cabinet du ministre de lIntrieur a circul mercredi sur les rseaux sociaux.Selon ce document, le ministre de la Sant avait inform le ministre de lIntrieur, l'avance, de l'ouverture des centre de vaccination le jour de lAd.Il convient de noter que le Chef du gouvernement, et ministre de lIntrieur par intrim, Hichem Mechichi a affirm hier quil ntait pas au courant de la dcision du ministre de la Sant, soulignant quil a dcid de le poursuivre en justice pour mise en danger de la sant des citoyens.Le prsident de l'Assemble des reprsentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi a quitt, ce mercredi, l'hpital militaire principal d'instruction de Tunis, aprs s'tre remis de la Covid-19.Le 13 juillet, le Parlement avait annonc, que le prsident de lAssemble des Reprsentants du Peuple (ARP/Parlement), Rached Ghannouchi qui a t vaccin contre la Covid-19, tait test positif au virus.Les units flottantes de la Garde nationale ont arrt, mercredi, 131 migrants irrguliers dans diffrentes rgions du pays, alors qu'ils tentaient de franchir clandestinement les ctes europennes.Ils sont 29 Tunisiens et 102 subsahariens tre empchs de franchir les frontires maritimes.Le ministre public a, de son ct, ordonn de prendre les procdures judiciaires ncessaires leur encontre.