Solutions innovantes pour renflouer les caisses de l’Etat en période de la crise sanitaire, sans recourir à l’endettement extérieur 

En Tunisie, lEtat, dont les finances publiques taient dj trs mal en point avant la pandmie de coronavirus, a du mal renflouer ses caisses et mme boucler sont budget pour lanne en cours. En effet, le recouvrement fiscal est en baisse. Les gouvernements ont annul ou report certains prlvements fiscaux dans le but de soutenir les conomies et de maintenir la solvabilit des entreprises. Lemployabilit, le commerce et les bnfices tant en baisse, les possibilits de percevoir limpt sur le revenu et les bnfices, la TVA et les droits daccise et dimportation diminuent galement. Au moins pour les deux prochaines annes, de nombreux gouvernements dpenseront beaucoup plus quils ne lavaient prvu, et collecteront moins de recettes. La plupart de ces gouvernements accumulent des dettes dont les montants rappellent ceux de la priode des grandes guerres.Les gouvernements auront du mal rduire leurs dficits en diminuant les dpenses publiques. Les entreprises, quant elles, auront toujours besoin de soutien et de garanties financires, et le chmage restera probablement lev. Des dpenses sociales supplmentaires seront donc ncessaires pour faire face la crise. Ainsi, la pandmie aura russi, de toute vidence, entraner une augmentation importante, bien que souvent insuffisante, de laide financire directe aux pauvres et aux personnes vulnrables. Une rduction de ces aides dans un avenir proche sera moralement inacceptable et politiquement trs difficile.Premirement, il faudra taxer la fortune : l o les revenus des particuliers et des entreprises fortuns sont rests inchangs ou ont subi une augmentation en raison de la crise, il faudra ajouter des surtaxes temporaires leurs impts. Le FMI et lOCDE ont approuv ces ides, que le FMI qualifie de surtaxes de solidarit . Elles refltent une logique politique simple : face une crise mondiale, nous devrions tous en partager les frais.Deuximement, la crise a acclr le passage des interactions en face face aux interactions virtuelles. Ceci augmentera encore les bnfices de la plupart des grandes plateformes technologiques (principalement amricaines et chinoises) qui tirent profit de solides effets de rseau. Avant la crise, ces plateformes taient connues pour leur capacit viter les taxes. Aujourdhui, il savre plus important de trouver de meilleurs moyens de les taxer et de taxer les transactions numriques en gnral.Troisimement, il faudra renforcer les taxes pour lutter contre le changement climatique. Il est grand temps dimposer de srieuses taxes sur les missions de carbone et autres polluants nuisibles. Et ces taxes peuvent tre directement cres pour gnrer de nouvelles recettes pour les gouvernements tout en minimisant les cots pour les mnages ou les entreprises plus vulnrables, grce des rabais ou dautres aides. La Covid-19 nous a permis dentrevoir un ciel moins pollu, et il serait impardonnable de manquer cette opportunit.* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie