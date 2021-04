Briefing des derniers développements en Tunisie du 23 au 24 avril 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

Les Etats-Unis demandent leurs ressortissants dviter de se rendre en Tunisie

Affaire Rached Khiari : L'ARP auditionne le ministre de la Dfense (Mosaque FM)

Voyage en Allemagne : Nouvelles mesures pour les enfants gs de 6 ans et plus (Mosaque FM)

Nouvelles nominations la prsidence de la Rpublique (Mosaque FM)

Le chef du gouvernement reoit l'ambassadeur de France (AA)

Le chef du gouvernement s'entretient avec l'ambassadeur d'Allemagne Tunis (AA)

Coronavirus : 2205 nouvelles contaminations et 107 dcs (AA)

Dcouverte dune nouvelle souche de coronavirus en Tunisie (Mosaque FM)

Les Etats-Unis ont inscrit la Tunisie sur la liste des pays viter pour leurs ressortissants, cause de la situation sanitaire lie la pandmie. La Tunisie a t classe au quatrime degr, le plus lev, au niveau du risque.Les Etats-Unis appellent, par ailleurs, leurs ressortissants sur place viter de se trouver moins de 30 km des frontires avec la Libye, et dans les hauteurs ouest du pays.Le prsident de lAssemble des reprsentants du peuple, Rached Ghannouchi a adress une correspondance au ministre de la Dfense, Brahim Bartagi, pour linformer de la tenue dune sance daudition, la demande de la commission parlementaire charge de l'organisation de l'administration des affaires des forces armes. Cette dernire a propos la date du mardi 27 avril.La sance daudition traitera de la neutralit de linstitution militaire et de lingrence de la justice militaire qui avait mis un mandat de dpt lencontre du dput Rached Khiari, sans prendre en compte son attachement limmunit.La compagnie arienne Tunisair a indiqu, dans un communiqu publi vendredi, que tout voyageur g de 6 ans et plus se rendant en Allemagne devra prsenter lors de l'enregistrement en Tunisie, un certificat du test PCR ngatif ou antignique (valid par un mdecin), dont la date du rsultat n'excde pas les 48 heures avant l'entre en Allemagne."A dfaut, le passager se verra refuser l'enregistrement", a prcis Tunisair.A l'arrive, un nouveau contrle de rsultat du test PCR ou antignique aura lieu par la police des frontires.De nouvelles nominations au cabinet de la prsidence de la Rpublique viennent dtre publies au JORT.Ainsi, Houssem Mzoughi et Amir Arfaoui ont t nomms en tant quattachs.Kamel Ayari a t nomm en tant que conseiller auprs du prsident de la Rpublique charg des affaires juridiques partir du 1er avril 2021.Le chef du gouvernement, Hichem Mchichi et l'ambassadeur de France en Tunisie, Andr Parant, se sont rencontrs, vendredi, au Palais du Gouvernement la Kasbah, pour discuter des rpercussions de la Covid-19 ainsi que des prparatifs du Sommet de la Francophonie qui aura lieu les 20 et 21 novembre 2021, l'le de Djerba, selon un communiqu de la prsidence du gouvernement.Mchichi a soulign que la Tunisie traversait, comme le reste du monde, une situation conomique difficile en raison des rpercussions de la pandmie du coronavirus, ajoutant que son gouvernement souhaitait crer une nouvelle dynamique conomique en partenariat avec les organisations nationales et avec le soutien des amis de la Tunisie.Il a galement prsent un briefing sur le programme de rforme conomique mis en place par le gouvernement en partenariat avec toutes les parties prenantes, des organisations nationales et des experts conomiques, avant de le prsenter au Fonds montaire international afin de mobiliser les ressources financires ncessaires pour sa mise en uvre.De son ct, l'ambassadeur de France en Tunisie, Andr Parant, a affirm le soutien de son pays au gouvernement tunisien pour poursuivre son dialogue avec les organisations nationales et son intention d'apporter tout le soutien ncessaire aux rformes structurelles en offrant son expertise, notamment dans le domaine de la rforme des finances publiques.Hichem Mchichi s'est entretenu, vendredi, avec l'ambassadeur d'Allemagne Tunis, Peter Prugel, au Palais du Gouvernement la Kasbah, pour discuter des relations bilatrales entre les deux pays, lit-on dans un communiqu du gouvernement tunisien.Mchichi a salu la solidit des relations de coopration historiques entre la Tunisie et l'Allemagne ainsi que le caractre distingu de cette relation entre les deux peuples.Et de souligner que la Tunisie uvre faciliter davantage les procdures pour les investisseurs, paralllement avec les rpercussions de l'pidmie de la Covid-19 sur l'conomie nationale.De son ct, l'ambassadeur d'Allemagne a voqu l'accord prvu entre le Fonds montaire international (FMI) et la Tunisie, indiquant que cet accord ouvrira de nouveaux horizons avec les institutions financires internationales ainsi que les bailleurs de fonds internationaux.Le ministre de la Sant a dclar vendredi, avoir enregistr 2205 nouvelles contaminations et 107 dcs dus la Covid-19, au cours des dernires 24 heures.Le bilan total des personnes ayant contract le coronavirus fait tat de 296 343 infections, dont 10 170 dcs et 246 001 gurisons.2 654 patients sont actuellement pris en charge dans les hpitaux publics et les cliniques prives, dont 485 placs en soins intensifs et 144 autres sous assistance respiratoire.Le ministre de la Sant, Faouzi Mehdi, a annonc, dans une dclaration accorde Mosaque FM, quune nouvelle souche de coronavirus avait t dcouverte en Tunisie.Il a indiqu que cette souche na rien voir avec les mutants brsilien, sud-africain et britannique et que des chantillons allaient tre mis la disposition de lOrganisation mondiale de la sant (OMS) pour dterminer sa nature ainsi que son origine.