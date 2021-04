Briefing des derniers développements en Tunisie du 22 au 23 avril 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

Covid-19 : La Tunisie dpasse la barre des 10 000 morts (AA)

Mchichi reoit la premire dose du vaccin contre le coronavirus (TAP)

Washington dispos soutenir la Tunisie dans ses ngociations avec le FMI (AA)

Les preuves du bac pourraient tre reportes en cas de suspension prolonge des cours (Webdo)

Grand barrage de la Renaissance : La Tunisie ritre son soutien lEgypte (AA)

Mandat d'amener contre le dput Rached Khiari (AA)

Tchad : La communaut tunisienne est saine et sauve (AA)

Deux tentatives contrecarres de migration irrgulire prs de la frontire algrienne (AA)

La barre des 10 000 morts lis la Covid-19 a t franchie ce jeudi en Tunisie.Les autorits sanitaires tunisiennes ont dplor 70 dcs et 2305 nouvelles contaminations la Covid-19 au cours des dernires 24 heures.Selon les dernires donnes officielles du ministre tunisien de la Sant publique, le bilan total des personnes infectes par la Covid-19 slve dsormais 294 138, dont 10 063 ont succomb au virus, alors que 244 517 se sont rtablies.Le chef du gouvernement, Hichem Mchichi, a reu, ce vendredi matin, la premire dose du vaccin anti-Covid Pfizer, au centre rgional de vaccination lAriana (Maison de jeunes Farhat Hached).A cette occasion, le chef du gouvernement a chang avec les citoyens venus se faire vacciner au mme centre et pris connaissance de leurs proccupations.Certains ont dplor la longueur des files dattente dans le centre de vaccination, alors que dautres ont critiqu le retard dans la convocation des personnes ges et des malades chroniques.Lambassadeur des États-Unis en Tunisie, Donald Blome, a dclar, lors de sa rencontre, jeudi, avec le chef du gouvernement tunisien Hichem Mchichi, que son pays soutenait le gouvernement tunisien dans ses ngociations avec le Fonds montaire international (FMI) au sujet des rformes conomiques dans le pays.Un communiqu rendu public par la prsidence du gouvernement a indiqu que Mchichi avait examin avec Blome lensemble des rformes conomiques que le gouvernement entend mener pour la priode venir, et la coordination des efforts avec les amis de la Tunisie pour mobiliser des soutiens avant les ngociations prvues avec le FMI.Lambassadeur amricain a fait savoir que son pays accordera un don de prs de 500 millions de dollars pour soutenir l'conomie tunisienne, en particulier dans le domaine des transports et de lagriculture .Une dlgation tunisienne se rendra Washington dbut mai pour discuter du programme de rformes conomiques avec des responsables du FMI et de la Banque Mondiale.Le ministre de lEducation nationale, Fathi Sellaouti, a indiqu dans une dclaration accorde au journal Al Anouar, quune runion avec les syndicats de lenseignement est prvue aujourdhui, vendredi 23 avril 2021, pour discuter de la reprise des cours ou de la prolongation la priode de suspension.Il a fait savoir que si lissue de cette runion, la priode de suspension des cours sera prolonge jusquau 30 mai, les preuves du baccalaurat pourraient tre reportes au mois de juillet, sachant que le ministre de lÉducation a toujours voqu le fait que les examens nationaux se tiendraient leurs dates.Rappelons que les preuves crites de la session principale du baccalaurat 2021 doivent avoir lieu, du 16 au 23 juin. Quant la session de contrle, elle doit se drouler du 6 au 9 juillet 2021.Le Prsident tunisien Kas Saed a affirm, lors de sa rencontre jeudi, avec le ministre gyptien des Affaires trangres, Sameh Shoukry, que son pays se tenait aux cts de l'Égypte dans les forums rgionaux et internationaux relatifs au dossier du Grand barrage de la Renaissance thiopien, selon un communiqu de la Prsidence tunisienne.Le chef de la diplomatie gyptienne a entam dimanche une tourne africaine qui comprenait le Kenya, les Comores, l'Afrique du Sud, la Rpublique dmocratique du Congo, le Sngal et la Tunisie, pour prsenter la position de son pays sur les dveloppements du dossier du barrage de la Renaissance.Au cours de la runion, Saed a affirm que la scurit nationale gyptienne est un pilier fondamental de la scurit nationale arabe, tout en voquant la volont de la Tunisie de dvelopper davantage ses liens fraternels avec l'Egypte et de promouvoir des relations solides de coopration et de partenariat au plus haut niveau.Pour sa part, Shoukry a dclar qu'il avait inform le Prsident tunisien "des derniers dveloppements dans le dossier du barrage de la Renaissance et des efforts dploys par l'Egypte pour parvenir un accord juste, quitable et lgal.Le tribunal militaire de Tunis a mis, jeudi, un mandat d'amener contre le dput Rached Khiari, qui avait accus le prsident de la Rpublique Kas Saed, au dbut de la semaine en cours, de trahison et de rception d'un financement amricain pour sa campagne lectorale en 2019.Selon le mandat mis par le juge d'instruction Rafik Ben Brahim, et consult par l'Agence Anadolu, Rached Khiari est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont notamment, des faits en mesure d'affaiblir le sens d'obissance et de respect la hirarchie au sein de l'arme, la participation des faits susceptibles de porter atteinte au moral de l'arme ou de la Nation, dans le but d'affecter la dfense nationale et la sret intrieure de l'Etat, ainsi que l'tablissement de liens avec l'tranger dans le but de porter atteinte la Tunisie du point de vue militaire.Le ministre des Affaires trangres, de la Migration et des Tunisiens l'tranger a affirm, jeudi, que "la communaut tunisienne au Tchad est saine et sauve", selon un communiqu publi l'issue des dveloppements survenus au Tchad suite au dcs du prsident Idriss Dby.L'ambassade de Tunisie Yaound au Cameroun est en contact permanent avec les Tunisiens rsidant au Tchad pour leur apporter tout le soutien ncessaire, selon la mme source.Les autorits tunisiennes ont annonc, jeudi, avoir contrecarr deux tentatives de migration clandestine prs de la frontire algrienne, lit-on dans deux communiqus publis, sparment, par le ministre tunisien de l'Intrieur.Quatre migrants irrguliers, de diffrentes nationalits africaines, ont t arrts, le 21 avril courant, par l'unit de recherche et d'inspection de la garde nationale, dans la ville ctire de Tabarka situe au nord-ouest de la Tunisie. Ces derniers tentaient de franchir illgalement la frontire terrestre tuniso-algrienne, selon le premier communiqu, sans mentionner leur nationalit.Par ailleurs, trois autres personnes, de diffrentes nationalits africaines, ont t interceptes, durant la soire du 20 au 21 avril courant, par les units de la garde nationale dans le gouvernorat de Tozeur situ au nord-ouest du pays, alors qu'ils tentaient de franchir illgalement la frontire algrienne, d'aprs le deuxime communiqu du dpartement tunisien de l'Intrieur.