Washington disposé à soutenir la Tunisie dans ses négociations avec le FMI

Lambassadeur des États-Unis en Tunisie, Donald Blome, a dclar, jeudi, que son pays soutenait le gouvernement tunisien dans ses ngociations avec le Fonds montaire international (FMI) au sujet des rformes conomiques dans le pays.Cest ce qui ressort de la rencontre tenue jeudi Tunis, entre le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi et lambassadeur amricain, selon un communiqu publi par la Prsidence du gouvernement tunisien.Le communiqu a indiqu que Mechichi avait examin avec Blome lensemble des rformes conomiques que le gouvernement entend mener pour la priode venir, et la coordination des efforts avec les amis de la Tunisie pour mobiliser des soutiens avant les ngociations prvues avec le FMI.Une dlgation tunisienne se rendra Washington dbut mai pour discuter du programme de rformes conomiques avec des responsables du FMI et de la Banque Mondiale.L'ambassadeur Blome a fait part, lors de sa rencontre avec Mechichi, de la disposition de son pays soutenir le gouvernement tunisien dans ses ngociations avec le FMI sur les rformes conomiques, ainsi que la volont de l'administration amricaine dappuyer les efforts de dveloppement en Tunisie pour contribuer faire russir le processus dmocratique, rapporte le communiqu de la Prsidence du gouvernement.Lambassadeur amricain a fait savoir que son pays accordera un don de prs de 500 millions de dollars pour soutenir l'conomie tunisienne, en particulier dans le domaine des transports et de lagriculture .En avril 2016, le Conseil d'administration du FMI avait accept doctroyer la Tunisie un prt de 2,8 milliards de dollars sur 4 ans, dont elle n'avait peru que 1,6 milliard de dollars, et ce, en raison de l'incapacit du gouvernement mettre en uvre l'ensemble des rformes structurelles prvues par le FMI.Mechichi sest entretenu jeudi galement avec lambassadeur de lUnion europenne (UE) en Tunisie, Marcus Cornaro.Le gouvernement tunisien a dclar dans un communiqu distinct que Cornaro avait exprim lors de cette rencontre lappui total de lUE aux efforts dploys par le gouvernement tunisien dans le cadre du programme national de rforme conomique quil avait mis en place rcemment .LUnion europenne dispose de mcanismes de soutien et de coopration qui seront mis la disposition du gouvernement tunisien , rapporte le communiqu, citant Cornaro.Le diplomate europen a ajout que l'UE accordera, la Tunisie au cours de cette anne, des crdits sans intrts et des subventions, dans l'objectif de soutenir les efforts du pays mobiliser des ressources financires , sans fournir de dtails cet effet.L'conomie tunisienne s'est contracte de 8,8% l'an dernier et le FMI s'attend une croissance de 3,1% cette anne.*Traduit de larabe par Majdi Ismail