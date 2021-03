La Libye exprime sa volonté d'intensifier sa coopération avec la Tunisie

AA -

- Lors d'un entretien tlphonique, tenu entre le chef du gouvernement tunisien et le prsident du Conseil prsidentiel de la Libye

Le prsident du Conseil prsidentiel libyen, Mohammed el-Menfi, a exprim la volont de son pays d'intensifier la coopration et les relations commerciales avec la Tunisie.C'est ce qui ressort d'un entretien tlphonique, tenu samedi, entre le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi et Mohammed el-Menfi.Le communiqu publi par la prsidence du gouvernement tunisien, que l'Agence Anadolu a pu consulter, a not qu'El-Menfi "a confirm lors de la communication la volont de la Libye d'intensifier la coopration et les relations commerciales avec la Tunisie".Mohammed el-Menfi a salu "le soutien du gouvernement et du peuple tunisien au peuple libyen", notant que les Tunisiens "ont un statut spcial auprs de leurs voisins libyens", selon la mme source.Par ailleurs, le chef du gouvernement tunisien a salu "les relations existantes entre son pays et son voisin libyen".Il a galement exprim l'espoir que "ces relations se dvelopperont au niveau d'un partenariat stratgique dans l'intrt des deux peuples frres, incarnant ainsi leurs liens de fraternit et la conviction commune de l'unit de leur destin ainsi que les valeurs de solidarit, de coopration et d'intgration."Mechichi a ritr ses "flicitations au prsident du Conseil prsidentiel libyen l'occasion du vote de confiance accord au nouveau gouvernement d'unit nationale".Le Parlement libyen a accord, mercredi dernier, la confiance au nouveau gouvernement dirig par Abdelhamid Dbeibeh, avec le soutien de 132 voix sur les 133 dputs qui ont assist la session de vote.Les Libyens esprent que cette dcision mettra fin des annes de conflit arm, o les milices de Haftar contestent sa lgitimit et son autorit au gouvernement internationalement reconnu, dans ce pays riche en ptrole.*Traduit de l'arabe par Hend Abdessamad