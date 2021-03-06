زهير حمدي يتحدث عن خطة لتشكيل حكومة جديدة!

زهير حمدي الامين العام للتيار الشعبي: وضعنا خارطة طريق لتشكيل حكومة جديدة تقود المشهد وتعمل على معالجة المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية .جاء ذلك على هامش المسيرة التي دعت اليها مجموعة من الاحزاب والجمعيات، ورفعت بكثافة صورة الفتاة التي اعتدت على رجال الامن في مناسبات سابقة وتم الحكم عليها بستة اشهر سجنا.وعلى غير عادة المسيرات السابقة التي نظمتها نفس المكونات تقريبا فقد انتهت مسيرة اليوم السبت 6/3/2021 دون الاشتباك مع رجال الامن واكتفى المتظاهرون بتشويه تمثال ابن خلدون وكتابة عبارات احتجاجية واخرى نابية على الجدران المحيطة. وفي غياب الراية الوطنية تواجدت الكثير من الرايات الحزبية الجمعياتية المعروفة والاخرى الغريبة التي اثارت العديد من التساؤلات!وضمت المسيرة مجموعة من الأحزاب الى جانب قطاعات طلابية وجمعيات مهتمة بحقوق المثليين ومتعاطي الحشيش، وغيرها.وقد شاركت الاحزاب والجمعيات التالية في مسيرة السبت التي تهدف الى الاطاحة بمنظومة الحكم الحالية، وحضرها ما بين 100 الى 200 من المتظاهرين :- التيار الشعبي- حزب القطب- حزب العمال- حزب الوطد الاشتراكي- حركة تونس الى الأمام- حزب المسار- التيار الديمقراطي- حركة البعث- الحزب التونسي-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل-الاتحاد العام لطلبة تونس-جمعية تحدي-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار والحركات الاجتماعية-مبادرة موجودين للمساواة-مركز محمد البراهمي للسلم و التضامن-مؤسسة الشهيد محمد البراهمي لمناهضة العنف-الحركة النسوية التقاطعية فلقطنا-جمع شمل-جمعية المحرومين من الشغل-رابطة الحقوقيين الشبان-مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف-جمعية يقظة ومواطنة-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة-فني رغما عني-منظمة مساواة-جمعية التلاقي للحرية والمساواة-الجمعية التونسية للحراك الثقافي-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية-منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي-جمعية المرأة الريفية بمنوبة-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب-جمعية رؤية حرة-ائتلاف صمود-الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات-مركز دعم-رابطة الناخبات التونسيات-اصوات نساء-جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات-جمعية كلام-الجمعية التونسية للحراك الثقافي-جمعيةالمواطن التونسي-الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار-المنظمة التونسية للعدالة الإجتماعية والتضامن-جمعية شباب متطوع-جمعية مواطنة و تضامن-الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس-الفدرالية التونسية من أجل المواطنة بين الضفتين-اتحاد التونسيين من أجل الحراك المواطني-جمعية جسر جينيف-اعتصام جرحى الرش-حملة فاش نستناو-جبهة تحرير الكيف-حركة شباب اريانة-حملة باسطا يزيكم-خريجي التربية والتعليم-حملة حاسبهم-التنسيقية الوطنية لخريجي الرياضة-حراك الدكاترة الباحثين عن شغل-تنسيقية المعاهد التكنولوجية-مجموعة عمل كاماراد.